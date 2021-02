Kurs euro spada. Rynek spekuluje o interwencjach NBP

fot. Piotr Malecki / FORUM

Kurs euro zszedł w okolice 4,50 zł. To poziom, który wzmaga spekulacje o kolejnej interwencji Narodowego Banku Polskiego.

We wtorek po 10:40 kurs euro kształtował się w rejonie 4,50 zł. Spadał także kurs dolara, który sięgał 3,73 zł, kurs franka szwajcarskiego zniżkował do 4,164 zł, zaś kurs funta brytyjskiego stabilizował się w okolicach 5,11 zł. EUR/USD znajdował się natomiast powyżej 1,206 USD.

W centrum uwagi jest dziś euro, ponieważ zejście do 4,50 zł oznacza, że kurs europejskiej waluty zbliża się do poziomu obserwowanego przed interwencjami walutowymi NBP z końcówki 2020 r., który postanowił osłabić polską walutę. Na krótką metę sztuka ta się udała – EUR/PLN przebił 4,55 zł, a w pierwszej dekadzie miesiąca odbił się od 4,50 zł.

- W naszej ocenie pole do dalszego spadku pary EUR/PLN jest już niewielkie. Inwestorzy prawdopodobnie będą obawiać się, że poniżej 4,50 ryzyko kolejnych interwencji NBP przeciw złotemu może być istotne. Dlatego krótkoterminowo większe pole widzimy do wzrostu pary, do 4,56 – napisano dziś w komentarzu dziennym ING Banku Śląskiego.

- Inwestorzy zaczęli coraz śmielej kupować złotego (a także pozostałe waluty regionu) i rzucenie rękawicy NBP wygląda na coraz bardziej prawdopodobne – do 4,50 wczoraj zabrakło już tylko pół grosza i dzisiaj może dojść do powtórki - napisali z kolei ekonomiści banku Pekao.

Jutro na drugim w tym roku posiedzeniu zbierze się Rada Polityki Pieniężnej, która o interwencjach walutowych pisała w ostatnim komunikacie.

- W celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę NBP może także stosować interwencje na rynku walutowym. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych – napisano.

O interwencjach walutowych mówił także prezes NBP Adam Glapiński, który 15 stycznia udzielił odpowiedzi na pytania wcześniej przesłane przez dziennikarzy. Kolejne tego typu wydarzenie zaplanowano na najbliższy piątek, 5 lutego.-

- Jesteśmy nadal w reżimie całkowitego płynnego kursu walutowego i nadal zastrzegamy sobie możliwość interwencji, wtedy, kiedy uważamy to za korzystne dla dobra polskiego złotego, dla dobra polskich przedsiębiorców - powiedział Glapiński.

- Jesteśmy przygotowani na takie interwencje, i większe, dłuższe, ale zakładam, że w najbliższym czasie nie będzie takiej potrzeby - stwierdził.

Prezes NBP dodał wówczas także, iż decyzja o interwencji walutowej podjęta została podjęta ze względu na ryzyko wzrostu kursu złotego, i to pomimo dużej liczby działań NBP luzujących politykę monetarną. "Musieliśmy temu przeciwdziałać. Było to działanie spektakularne, ale sporadyczne, wyjątkowe, partykularne, ograniczone do tych sytuacji – powiedział Glapiński.

Michał Żuławiński