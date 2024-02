Złoty coraz słabszy. Kurs euro rośnie trzeci dzień z rzędu

Kurs euro zwyżkuje trzeci dzień z rzędu, odbijając się z najniższych poziomów w tym roku. Ważniejsze od danych o polskiej inflacji będą jednak statystyki makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych.

fot. VAKS-Stock Agency / / Shutterstock

W czwartek o 11:07 kurs euro wynosił 4,3413 zł, rosnąc o 0,7 grosza względem środowego kursu odniesienia. Jest to już trzecia sesja z rzędu, podczas której obserwujemy wzrost notowań euro do złotego. W środę kurs EUR/PLN poszedł w górę o blisko grosz, we a we wtorek o blisko dwa grosze.

Stało się to po tym, jak na początku tygodnia kurs euro znalazł się na najbliższym poziomie w tym roku. Niemniej jednak druga w tym miesiącu próba zejścia poniżej 4,30 zł zakończyła się niepowodzeniem.

Reklama

- Krajowe dane o inflacji w świetle dość zgodnych wypowiedzi większości członków RPP co do chęci stabilizacji stóp procentowych w najbliższych miesiącach nie będą istotne dla złotego. Ten podlegać będzie trendom globalnym. Te zaś kształtowane dziś będą przez odczyt amerykańskiej sprzedaży detalicznej – twierdzi ekonomista Banku Millennium Mateusz Sutowicz.

Póki co kurs EUR/USD utrzymuje się blisko najniższych poziomów od listopada. Mocny dolar zwyczajowo jest czynnikiem niesprzyjającym walutom z rynków wschodzących, do jakich zalicza się także polski złoty.

Dolar na krajowym rynku w czwartek rano kosztował 4,0464 zł. Od początku roku kurs USD/PLN odchyla się o 5-6 groszy od okrągłego poziomu 4 zł. Natomiast pod koniec grudnia amerykańska waluta była najtańsza (3,8761 zł) od września 2021 roku.

Straty z ostatnich kilku dni odrabiał za to frank szwajcarski. Na polskim rynku helwecka waluta była wyceniana na 4,5800 zł, a więc o prawe dwa grosze więcej niż dzień wcześniej. We wtorek kurs CHF/PLN spadł nawet poniżej 4,54 zł, co było najniższą wartością od 18 grudnia.

KK