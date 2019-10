Kurs euro przestał spadać. Umocnienie funta

Złoty we wtorek rano osłabia się względem głównych światowych walut. Mocno dzień rozpoczął funt, pchany w górę przez nadzieje związane z porozumieniem w sprawie brexitu.

Październik do tej pory był udany dla złotego, we wtorek główne waluty przestały jednak się osłabiać względem polskiej. Kurs USD/PLN rośnie o godzinie 9:30 do 3,898 zł (+0,06 proc.), EUR/PLN umacnia się zaś o 0,07 proc. do 4,297 zł.

- W najbliższych dniach możemy być świadkami stabilizacji EUR/PLN w przedziale 4,29-4,30, jednak w dłuższej perspektywie spodziewamy się powrotu notowań powyżej 4,30 – podali w porannym biuletynie ekonomiści Banku Pekao.

Siłę na rynku walutowym prezentuje dziś funt. Brytyjska waluta zyskuje 0,33 proc. względem złotego i 0,26 proc. względem euro. Wczoraj wznowione zostały obrady brytyjskiego parlamentu, na czwartek i piątek zaplanowano zaś spotkania przedstawicieli UE i Wielkiej Brytanii w sprawie porozumienia dotyczącego brexitu. - Biorąc pod uwagę interwencję parlamentarną, szansę na brexit bez umowy oceniam na 10-20 proc. - powiedział w komentarzu dla agencji Reutera Shane Oliver, główny strateg inwestycyjny AMP Capital Investors.

publikowane w środę o godz. 10 dane z krajowego rynku pracy, publikowane w czwartek minutes z posiedzenia RPP oraz piątkowe dane o produkcji przemysłowej.

Po dzisiejszej inflacji z danych ważnych dla złotego mamy na horyzoncie

