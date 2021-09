Trwa zła passa złotego. Kurs euro przekroczył 4,60 zł

OECD obniża prognozy. "W '21 światowy PKB wzrośnie o 5,7 proc."

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) obniżyła swoje szacunki wzrostu globalnego PKB w 2021 r. do 5,7 proc. wobec 5,8 proc. we wcześniejszej projekcji - wynika z najnowszego raportu. W 2022 r. światowy PKB ma wzrosnąć o 4,5 proc. vs 4,4 proc. w poprzedniej prognozie.