Kurs euro przekroczył 4,50 zł. Podzielona Rada nie pomaga

Sprzeczne sygnały płynące z Rady Polityki Pieniężnej nie pomagają złotemu. Polska waluta trzecią sesję z rzędu wyraźnie słabnie, w efekcie czego kurs euro ponownie znalazł się powyżej 4,50 zł.

Ruch w górę zaczął się w piątek po południu, gdy prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński wykluczył możliwość podniesienia stóp procentowych i kolejny już raz bagatelizował wyskok inflacji. W tym samym tonie w poniedziałek wypowiedziała się Grażyna Ancyparowicz, według której „spekulacje na temat tego, kiedy RPP podniesie stopy procentowe, są całkowicie nieuzasadnione”.

Ale już Jerzy Kropiwnicki przyznał, że gdy PKB Polski powróci do poziomu z 2019 r. (co może się stać już w III kw. – przyp. red.), to „wtedy powinniśmy zająć się nawet hamowaniem wzrostu cen". Żadnych wątpliwości nie pozostawił za to Eugeniusz Gatnar, według którego obecna inflacja ma charakter popytowy i jest trwała. Takie stanowisko sugerowałoby, że ten członek RPP opowiada się za podniesieniem stóp procentowych.

Jednak nawet czterech optujących za zerwaniem z reżymem zerowych stóp procentowych członków Rady, to za mało, aby przegłosować podwyżkę. Prezes Glapiński wciąż chyba ma większość, a ponadto rozstrzyga remisy w głosowaniach na swoją korzyść. To trudna sytuacja dla złotego, ponieważ od wielu tygodni inwestorzy spekulowali, że pierwsza podwyżka stóp NBP nastąpi jeszcze w tym roku.

I choć taki scenariusz wciąż nie jest wykluczony, to powoli staje się jakby mniej prawdopodobny. I to widać w notowaniach złotego. We wtorek o 9:53 kurs euro rósł o blisko grosz, wspinając się na wysokość niemal 4,5200 zł. Wcześniej kurs EUR/PLN otarł się nawet o 4,53 zł, tym samym osiągając najwyższą wartość od niemal miesiąca.

Dolar amerykański we wtorek rano wyceniany był na 3,7216 zł, czyli podobnie jak dzień wcześniej i także blisko najwyższych poziomów od połowy maja. Kurs franka szwajcarskiego zwyżkował o przeszło grosz, docierając w pobliże 4,15 zł. Funt brytyjski kosztował 5,2527 zł, wcześniej osiągając najwyższe notowania od 18 maja.

