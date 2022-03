Kurs euro przebił 4,80 zł. Złoty nieco się stabilizuje

Kuczyński: Trzeci tydzień wojny w Ukrainie

To miała być krótka operacja specjalna - jak twierdzą źródła wywiadowcze. Tymczasem Ukraina nadal broni się przed rosyjską napaścią - to już 15 dzień konfliktu, który spowodował, że wszystkie prognozy gospodarcze z początku roku mogliśmy wyrzucić do kosza. Jak mogą rysować się krótko- i średnioterminowe scenariusze dla rynków? Co dalej z inflacją i cenami ropy? Słowem - jak ogarnąć ten chaos? W wirtualnym studio Piotr Kuczyński, analityk Xelion DI.