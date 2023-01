Dolar najdroższy od niemal dwóch tygodni

Początek wtorkowego handlu walutami przyniósł delikatny wzrost kursu euro, odbywający się w ramach trwającej od jesieni konsolidacji. Wyraźnie w górę poszły notowania dolara, które osiągnęły najwyższy poziom od ubiegłego piątku.

We wtorek o 9:34 kurs euro kształtował się na poziomie 4,7111 zł i był o niespełna 0,4 grosza wyższy niż w poniedziałek wieczorem. To drugi z rzędu dzień kosmetycznego osłabienia złotego. Kurs EUR/PLN od początku roku wykazuje jednak ciągoty do pójścia w górę. Lecz póki co wszystkie te ruchy odbywają się w ramach rozpoczętej w listopadzie konsolidacji w przedziale 4,6250-4,7250 zł.

Potencjalnie niekorzystną wiadomością dla złotego jest pogorszenie nastrojów inwestycyjnych na Wall Street. Polska waluta nie potrafiła skorzystać na jesiennej poprawie sentymentu na rynkach finansowych. A teraz może stracić za sprawą jego ewentualnego pogorszenia. W tym kontekście uwaga inwestorów będzie skierowana na komunikaty płynące z Rezerwy Federalnej, której przedstawiciele wyrażają chęć podniesienia stóp procentowych wyżej, niż to wycenia rynek.

Być może z tego powodu na globalnym rynku walutowym we wtorek rano doświadczamy umocnienia dolara względem euro. W rezultacie amerykańska waluta na polskim rynku drożała o ponad dwa grosze, osiągając poziom 4,3582 zł. To najwyższe kwotowania „zielonego” od 20 stycznia.

Frank szwajcarski wyceniany był na 4,6987 zł i był o ponad grosz droższy niż w poniedziałek wieczorem. Na parze frank-złoty już od czterech miesięcy obserwujemy konsolidację w przedziale 4,65-4,85 zł. Dodatkowo od początku roku helwecka waluta słabnie wobec euro. Dzięki temu nawet ostatnie wzrosty na parze euro-złoty nie przekładają się na wzrost notowań franka względem PLN.

