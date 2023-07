Kurs euro prawie bez zmian. Złoty czeka na nowe impulsy

Środowy poranek nie przyniósł większych zmian na polskim rynku walutowym. Kurs euro utrzymał się tuż powyżej tegorocznych minimów. Istotnych zmian nie odnotowano także na parach z dolarem amerykańskim i frankiem szwajcarskim.

fot. marekusz / /

W środę o 9:45 kurs euro wynosił 4,4360 zł, a więc o 0,7 grosza powyżej stanu z wtorkowego wieczoru. To już trzeci dzień z rzędu, gdy na parze euro-złoty obserwujemy niemal całkowity bezruch. Wszystko to dzieje się 1-2 grosze powyżej ustanowionego pod koniec czerwca niemal trzyletniego minimum kursu EUR/PLN.

- Złoty konsekwentnie oscyluje wokół poziomu 4,44, oczekując na nowe impulsy, których naszym zdaniem dziś zabraknie - napisali ekonomiści Banku Millennium. Takim impulsem zapewne nie będzie ani jutrzejszy komunikat z Rady Polityki Pieniężnej, ani też piątkowe wystąpienie prezesa Glapińskiego. Większość w Radzie działa w trybie „poczekamy, zobaczymy” i póki co nie zamierza zmieniać stóp procentowych. Aczkolwiek rynek coraz wyraźniej oczekuje ich obniżek jesienią.

Z tego też powodu trudno oczekiwać dalszego istotnego umocnienia złotego. Wszakże zarówno Rezerwa Federalna jak i Europejski Bank Centralny czy Bank Anglii mają w planach kolejne podwyżki kosztów kredytu. A u nas mówi się tylko o ich cięciach w sytuacji, gdy inflacja CPI przez kolejne dwa lata ma utrzymać się wyraźnie powyżej 2,5-procentowego celu NBP.

Ze względu na kończący się właśnie długi weekend w Stanach Zjednoczonych przez ostatnie dni spokojnie było także na rynku dolara. Kurs EUR/USD pozostaje bez większych zmian, trzymając się okolic 1,09 dolara za euro. Na parze ze złotym oznacza to dolara po 4,0763, a więc w podobnej cenie co dzień wcześniej. Równocześnie kurs USD/PLN utrzymuje się kilka groszy powyżej tegorocznego minimum (4,0184 zł) sprzed dwóch tygodni.

Frank szwajcarski wyceniany był na 4,5445 zł, czyli o 1,7 grosza wyżej niż dzień wcześniej. Od kilku dni helwecka waluta wykazuje tendencję do delikatnej aprecjacji względem euro. W relacji do złotego oznacza to stabilizację w przedziale 4,50-4,60 zł.

KK