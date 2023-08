Kurs euro pozostaje w korytarzu. Płynność wraca na rynki

Po wydłużonym weekendzie w londyńskim City światowe rynki finansowe ruszą we wtorek na pełnych obrotach. Zdaniem analityków nie zmieni to jednak sytuacji na parze euro-złoty, gdzie kurs euro od czerwca utrzymuje się w trendzie bocznym.

fot. YueStock / / Shutterstock

W poniedziałek Brytyjczycy mieli letnie święto bankowe i z tej okazji inwestorzy z Londynu mieli wolne. Nie miało to jednak większego wpływu na polski rynek walutowy, na którym od początku wakacji obowiązuje trend boczny. Kurs euro do złotego waha się w przedziale 4,40-4,50 zł i póki co nie zapowiada się na wybicie z tej konsolidacji.

We wtorek o 9:51 euro kosztowało 4,6441 zł – a więc prawie tyle samo co dzień wcześniej. Choć od paru tygodni kurs EUR/PLN wykazuje tendencję do osiągania systematycznie wyższych poziomów, to (jeszcze?) nie doszło do próby ataku na linii 4,50 zł.

- Po wczorajszym Letnim Święcie Bankowym do pracy wracają inwestorzy z Wielkiej Brytanii. Oznacza to z pewnością wzrost płynności, ale jednocześnie naszym zdaniem niewiele może z tego wynikać dla kierunku notowań aktywów. Kurs EUR/PLN pozostaje bowiem skoncentrowany wokół poziomu 4,47, a więc okolic górnego ograniczenia trendu bocznego, na którym znalazł się w związku z globalnym umocnieniem dolara (negatywnym dla wartości walut rynków wschodzących) – napisali ekonomiści Banku Millennium.

W krótkim i średnim terminie losy złotego najprawdopodobniej będą zależały od rozstrzygnięć na parze euro-dolar. Od połowy lipca dolar zdecydowanie umocnił się względem euro, co było niekorzystnym zjawiskiem z punktu widzenia siły walut z rynków wschodzących (w tym złotego). Nasza waluta jednak dzielnie zniosła globalne przeciwności losu i nie straciła zbyt wiele.

Niemniej jednak aprecjacja dolara wobec euro sprawiła, że notowania amerykańskiej waluty względem złotego podniosły się do 4,1250 zł we wtorek rano. To już o 25 groszy więcej niż w połowie lipca.

Tylko minimalnie osłabił się frank szwajcarski, za którego trzeba było zapłacić prawie 4,67 zł. Funt brytyjski wyceniany był na 5,2056 zł, czyli o 1,2 grosza wyżej niż dzień wcześniej.

KK