Złoty znów pod presją. Kurs euro powyżej 4,70 zł

fot. Dmytro Furman / / Shutterstock

Nie potwierdziły się niedawne rewelacje o rozwiązaniu sporu z Komisją Europejską. Złoty zareagował negatywnie. Sytuacja polskiej waluty pogorszyła się też za sprawą silnego wzrostu cen ropy naftowej.

Wciąż nie ma decyzji KE uwalniającej dla Polski unijne środki z Krajowego Planu Odbudowy. Wcześniejsze rewelacje ministra Piotra Nowaka zostały zdementowane przez rzecznika rządu. Spekulacje w sprawie przyznania Polsce 35 miliardów euro od kilku dni wspierały notowania złotego.

Dodatkowo sytuację złotego pogorszyły znów szybko rosnące notowania ropy naftowej i gazu ziemnego, które Polska w większości sprowadza zza granicy. Sentymentu do złotego raczej nie wsparły też zapowiedzi kolejnych zmian w i tak już beznadziejnie skomplikowanym polskim systemie podatkowym. Pogorszeniu uległy także nastroje na światowych rynkach finansowych.

To wszystko sprawiło, że czwartkowy poranek rozpoczęliśmy z kursem euro przekraczającym 4,70 zł. Oznacza to, że po pierwsze złoty pozostaje bardzo słaby. A po drugie, że odreagowanie po załamaniu z przełomu lutego i marca uległo zatrzymaniu i że ciężko będzie złotemu powrócić do „przedwojennych” poziomów.

Zobacz także Wartość złotego spada? Załóż konto walutowe i wymieniaj elastycznie

Obserwujemy także powrót do aprecjacji dolara względem euro, co zwykle ma negatywne przełożenie na wycenę polskiego złotego (także w relacji do samego euro). W czwartek o 9:10 za dolara płacono prawie 4,29 zł.

Frank szwajcarski wyceniany był na niespełna 4,60 zł. Czyli o grosz niżej niż w środę wieczorem, lecz zarazem wciąż blisko najwyższych poziomów od 10 dni. Funt brytyjski notowany był bez większych zmian po ponad 5,36 zł.

KK