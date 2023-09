Złoty po ciężkim biciu. Kurs euro powyżej 4,60 zł

Piątkowy poranek przyniósł próbę odreagowania po ciężkim laniu, jakie dzień wcześniej sprawił naszej walucie prezes NBP Adam Glapiński. Nie zmienia to faktu, że w ciągu 25 godzin złoty oddał wszystko, co zdołał zyskać od połowy kwietnia do początku sierpnia.

Skrajnie „gołębie” czwartkowe wystąpienie szefa NBP sprawiło, że kurs euro wzrósł o kolejne 6 groszy. Dodając do tego straty poniesione bezpośrednio po sensacyjnym cięciu stóp procentowych w wykonaniu Rady Polityki Pieniężnej, w ok. 25 godzin kurs euro wzrósł o ponad 12 groszy.

W piątek o 9:43 kurs euro kształtował się na poziomie 4,5931 zł, zniżkując o ponad 2,5 grosza względem stanów z czwartkowego wieczoru. Nie zmienia to jednak faktu, że trend na parze euro-złoty uległ odwróceniu. Od połowy lutego do końca lipca kurs EUR/PLN obniżył się o 40 groszy, schodząc do najniższego poziomu od trzech lat.

Ale po środowej decyzji RPP doszło do wybicia z wakacyjnej konsolidacji (przedział 4,50-4,60 zł.). Teraz przy perspektywie dalszych obniżek stóp procentowych w NBP i szansach na ich podwyżkę w Rezerwie Federalnej perspektywy polskiej waluty nie prezentują się najlepiej. Nie mamy już szans na powrót do realnie nieujemnych stóp procentowych w Polsce i wyprzedzamy ewentualne przyszłoroczne obniżki kosztów kredytu w Stanach Zjednoczonych i strefie euro. Jest to ewidentna gra na słabszą walutę ze strony polskich władz monetarnych.

- Naszym zdaniem przekaz z konferencji nie wskazuje jednoznacznie na kontynuację obniżek krajowych stóp na kolejnych posiedzeniach, ale historia pokazuje, że pierwsza obniżka stóp była zazwyczaj początkiem cyklu – nie przesądzają definitywnie sprawy ekonomiści PKO BP.

Próbę odreagowania niedawnych zwyżek obserwujemy także na parze dolar-złoty. W piątek rano amerykańska waluta taniała o ponad 3 grosze, osiągając notowania 4,2882 zł. Nie można jednak zapominać, że jeszcze tydzień temu dolar był o 20 groszy tańszy i że teraz jest już o 38 groszy droższy, niż był w połowie lipca.

Zadowoleni mogą być też posiadacze franków szwajcarskich. Notowania helweckiej waluty kształtowały się na poziomie 4,8145 zł. To tylko nieznacznie mniej niż dzień wcześniej, gdy kurs CHF/PLN w porywach przekraczał 4,84 zł i był najwyższy od lutego.