Złoty osłabiony po rosyjskim ataku na Ukrainę. Kurs euro powyżej 4,60 zł

Rosyjska inwazja na Ukrainę doprowadziła do skokowego osłabienia złotego. Kurs euro gładko przekroczył poziom 4,60 zł, nad ranem osiągając najwyższe wartości od listopada.

W nocy doszło do rosyjskiego ataku na Ukrainę. Bombardowane są cele militarne, a rosyjskie wojska najprawdopodobniej wkroczyły na terytorium naszego wschodniego sąsiada. Niepłynny o tej porze dnia rynek złotego początkowo zareagował bardzo nerwowo – kurs euro podskoczył z 4,5830 zł do niemal 4,66 zł.

Rano sytuacja na polskim rynku walutowym nieco się uspokoiła. O 9:41 kurs euro wynosił 4,6398 zł i był o 5 groszy wyższy niż dzień wcześniej. Oznacza to, że notowania pary euro-złoty powróciły do poziomów sprzed Bożego Narodzenia i póki co nie zaatakowały listopadowych szczytów (ponad 4,72 zł)

Dolar umocnił się względem euro, co na polskim rynku skutkowało przeszło 4-groszowym skokiem notowań amerykańskiej waluty. W czwartek rano za dolara trzeba było zapłacić ponad 4,10 zł, choć jeszcze w nocy pojawiły się kwotowania rzędu 4,15 zł.

Doszło także do zdecydowanej aprecjacji franka szwajcarskiego względem euro. Kurs EUR/CHF nad ranem znalazł się na najniższym poziomie od 2015 roku, co na parze ze złotym skutkowało wzrostem notowań franka nawet do 4,53 zł. Ale do godziny 9:30 kurs helweckiej waluty obniżył się do 4,4546 zł. Funt szterling był wyceniany na 5,5468 zł, czyli o ponad 6 groszy wyżej niż w środę wieczorem.

KK