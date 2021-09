Złoty stracił mimo sprzyjających okoliczności

fot. Anikin Denis / / Shutterstock

Pomimo osłabienia dolara i wzrostów na Wall Street złoty słabnie już piąty dzień z rzędu. Kurs euro przekroczył poziom 4,55 zł, do czego przyczyniają się malejące szanse na rychłą podwyżkę stóp procentowych w Polsce.

Zewnętrzne warunki dla złotego zmieniły się z lekko negatywnych na umiarkowanie sprzyjające. Nowojorskie indeksy przerwały w poniedziałek spadkową serię, co zwykle były sygnałem wzrostu apetytu na ryzykowne aktywa wśród globalnych inwestorów. Tak samo jak osłabienie dolara, który po kilku udanych dniach we wtorek osłabiał się względem euro.

Nie zmieniło to jednak sytuacji na polskim rynku walutowym, na którym od zeszłotygodniowego komunikatu z Rady Polityki Pieniężnej złoty systematycznie słabł. Zarówno treść komunikatu RPP jak i czwartkowe wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego dość jednoznacznie sugerowały, że rynkowe rachuby na jesienną podwyżkę stóp procentowych w Polsce mogą okazać się zbyt optymistyczne.

W rezultacie od zeszłej środy kurs euro systematycznie idzie w górę. We wtorek o 9:29 za euro płacono 4,5532 zł. W ten sposób polska waluta w znacznej mierze wymazała zyski z przełomu sierpnia i września, kiedy to po informacji o sierpniowym wystrzelę inflacji CPI kurs euro spadł z przeszło 4,57 zł do 4,50 zł.

Patrząc w szerszej perspektywie, złoty pozostaje słaby od marca 2020 roku. Przyzwyczailiśmy się już, że kurs euro regularnie przekracza poziom 4,50 zł. Czyli wartość, którą przed koronakryzysem obserwowaliśmy jedynie okazjonalnie i tylko podczas najostrzejszych faz globalnego kryzysu finansowego.

Bez większych zmian utrzymywały się notowania dolara amerykańskiego, za którego we wtorek rano płacono 3,8518 zł. Frank szwajcarski kosztował 4,1805 zł. Funt brytyjski wyceniany był na 5,3371 zł, a więc o półtora grosza wyżej niż dzień wcześniej.

KK