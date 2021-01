Kurs euro powyżej 4,54 zł. Dolar najdroższy od listopada

fot. Billion Photos / Shutterstock

Poniedziałek na rynku walutowym przyniósł lekki wzrost kursu głównych walut. Wyjątek stanowi funt brytyjski, który przed południem taniał.

O 09:55 kurs euro kształtował się w okolicach 4,545 zł, a więc niemal o jeden grosz wyżej niż w momencie startu porannego handlu. Tym samym euro wróciło do poziomu z piątkowego poranka. Wspólna waluta nadal pozostaje wyraźnie droższa niż pod koniec grudnia, zanim NBP przystąpił do osłabiających złotego interwencji walutowych.

W górę poszedł także kurs dolara, który przekroczył 3,765 zł. Tym samym amerykańska waluta jest najdroższa od ostatniego tygodnia listopada. W kontekście dolara warto obserwować wszystko, co będzie związane z przejęciem władzy przez administrację Joe Bidena – inauguracja 46. prezydenta odbędzie się w środę 20 stycznia. Najważniejsza para walutowa na świecie – EUR/USD – kształtuje się powyżej 1,20 dolara.

Poniedziałek nie przynosi także dobrych informacji dla posiadaczy kredytów we franku szwajcarskim. Kurs franka szwajcarskiego rośnie do 4,225 zł, co odpowiada poziomom z końca roku oraz początku listopada.

W odwrotnym kierunku zmierza kurs funta brytyjskiego, który spadał poniżej 5,10 zł. Warto jednak przypomnieć, że funt ma za sobą blisko dwa tygodnie zwyżek, które rozpoczęły się od poziomu poniżej 5 zł.

Dzisiejsze kalendarium makroekonomiczne jest raczej puste – o 14:00 NBP pokaże dane o inflacji bazowej. Aktywność na rynkach może być niższe również ze względu na dzień wolny od pracy w USA (Dzień Martina Luthera Kinga).

