Kurs euro powyżej 4,50 zł. Funt spadł poniżej 5 zł

Polski złoty odrobił część strat po kończących zeszły rok interwencjach NBP. Polska waluta pozostaje jednak słaba, a kurs euro utrzymuje się powyżej 4,50 zł. Poniżej 5 zł spadła za to wartość funta szterlinga.

Opublikowany po wielu dniach oczekiwania wywiad z prezesem NBP Adamem Glapińskim nieco powściągnął oczekiwania na definitywne wyzerowanie stóp procentowych w Polsce. A to dobra wiadomość dla złotego, którego obecne kierownictwo Narodowego Banku Polskiego usiłuje jak najbardziej osłabić. W grudniu NBP bezpośrednio interweniował w tym celu na rynku walutowym. Może się jednak okazać, że nie chodzi o żadną nową politykę, lecz o swoistą kreatywną księgowość w wykonaniu banku centralnego w celu wsparcia budżetu państwa.

Tak przynajmniej zdaje się sądzić rynek, na którym po Nowym Roku złoty systematycznie odrabia straty z końcówki grudnia. Niemniej jednak polska waluta wciąż pozostaje bardzo słaba – kurs euro utrzymuje się na poziomach w poprzedniej dekadzie obserwowanych tylko podczas ostrych ataków kryzysu finansowego w latach 2011-12 oraz 2016.

W czwartek o 9:09 kurs euro wynosił 4,5221 zł i był na podobnym poziomie co dzień wcześniej, kiedy to obniżył się o jeden grosz. Złotego cały czas wspierają stosunkowo mocne fundamenty polskiej gospodarki oraz bardzo sprzyjające nastroje na światowych rynkach finansowych.

A propos tych ostatnich, to warto zwrócić uwagę na parę euro-dolar, która notowana jest blisko najwyższych poziomów od kwietnia 2018 roku. Słabość dolara świadczy o rosnącym apetycie na ryzyko i odpływie kapitału z USA w poszukiwaniu wyższych stóp zwrotu. Widać to także na polskim rynku, gdzie kurs dolara amerykańskiego spadł w czwartek rano do 3,6657 zł.

Kurs franka szwajcarskiego kształtował się na poziomie 4,1651 zł, a więc o ponad pół grosza niżej niż w środę. Funt brytyjski wyceniany był na 4,9754 zł, czyli już o 15 groszy niżej niż w sylwestra. To pochodna nie tylko umocnienia złotego, ale też osłabienia funta po wprowadzeniu trzeciego już lockdownu w Anglii.

