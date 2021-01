Kurs euro powyżej 4,50 zł. Dolar oddaje wzrosty

fot. Anikin Denis / Shutterstock

Wtorkowy poranek nie przyniósł istotnych zmian na rynku złotego. Kurs euro utrzymał się wyraźnie powyżej 4,50 zł, a więc na historycznie bardzo wysokim poziomie. Natomiast dolar oddał część poniedziałkowych zysków.

Od kilku tygodni na polski rynek walutowy działają dwie przeciwstawne siły. Mocne fundamenty makroekonomiczne Polski (dodatnie saldo rachunku bieżącego, mocny eksport i solidne perspektywy dla wzrostu PKB w drugim półroczu) w naturalny sposób prowadziłyby do umocnienia złotego. Ale po drugiej stronie mamy Narodowy Bank Polski, który interweniował na rynku i ogólnie robi, co tylko może, aby zdeprecjonować polski pieniądz.

W rezultacie na rynku zabrakło odważnych, aby przetestować determinację NBP. W rezultacie kurs euro zgodnie z życzeniami decydentów ze Świętokrzyskiej utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. We wtorek rano za jedno euro trzeba było zapłacić blisko 4,53 zł.

Przez poprzednie 10 lat złoty był słabszy niż obecnie tylko podczas kulminacyjnych momentów kryzysu finansowego, czyli na przełomie lat 2011/12 (ryzyko bankructwa Grecji i rozpadu strefy euro), w roku 2016 (brexit) oraz w 2020 (kryzys covidowy).

- Wypowiedzi A. Glapińskiego, uzupełnione o gotowość do interwencji walutowych NBP oraz zewnętrzny, nie najlepszy sentyment inwestycyjny, mają także swoje konsekwencje dla złotego. Z tego powodu nie oczekujemy, by złoty miał zyskiwać w tym tygodniu na wartości – szczególnie, by kurs EUR/PLN mógł zniżkować poniżej bariery 4,50 - napisali w porannej nocie ekonomiści banku Millennium.

Dolara amerykańskiego notowano po niespełna 3,74 zł, a więc o ponad grosz niżej niż dzień wcześniej, gdy amerykańska waluta była najdroższa od listopada. Kurs franka szwajcarskiego przekraczał 4,20 zł, a funt brytyjski wyceniany był na przeszło 5,08 zł.

KK/PAP