Kurs euro powyżej 4,50 zł. Dolar nabiera sił

fot. Ivan Marc / /

Wtorkowy poranek nie przyniósł istotnych zmian na polskim rynku walutowym. Kurs euro utrzymał się powyżej 4,50 zł. Z kolei dolar amerykański nieznacznie zyskiwał względem euro.

We wtorek o 9:55 kurs euro kształtował się na poziomie 4,5064 zł i był o ponad pół grosza wyższy niż dzień wcześniej. Sytuacja na polskim rynku walutowym stabilizuje się po tym, jak w ubiegłym tygodniu notowania wspólnotowej waluty obniżyły się o blisko 6 groszy. Była to korekta zwyżki z pierwszej części czerwca, gdy kurs EUR/PLN podniósł się o ponad 10 groszy.

Tymczasem na parze euro-dolar po krótkim odreagowaniu powróciliśmy do aprecjacji dolara. Kurs EUR/USD skierował się ku 1,19, schodząc do najniższych poziomów od tygodnia. W rezultacie notowania dolara w Polsce wzrosły o ponad grosz, do 3,7829 zł.

Kurs franka szwajcarskiego rósł o przeszło grosz, osiągając wartość 4,1124 zł. Notowania helweckiej waluty są 6 groszy niższe, niż były jeszcze kilka dni temu, ale wciąż pozostają o ponad 5 groszy wyższe niż na początku miesiąca.

KK