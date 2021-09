Złoty pozostaje słaby. Dolar drożeje

Państwowy Dług Publiczny na koniec II kw. wyniósł 1 152 190,6 mln zł

Państwowy Dług Publiczny (PDP) na koniec II kw. 2021 r. wyniósł 1.152.190,6 mln zł, co oznacza spadek o 28,7 mln zł (-0,002 proc.) w ujęciu kwartał do kwartału - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (EDP) wyniósł na koniec II kwartału 1.401.619,6 mln zł, co oznaczało wzrost o 0,9 proc. kdk (12.132,1 mln zł).