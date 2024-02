„Potencjał do umocnienia złotego się wyczerpał”. Kurs euro poszedł w górę

Po kilku dniach silnej aprecjacji polski złoty zaczął tracić na wartości względem euro. Zdaniem analityków potencjał do dalszego umocnienia PLN w krótkim terminie wyczerpał się.

W poniedziałek o 9:55 kurs euro rósł o 1,4 grosza, osiągając poziom 4,3206 zł. Są to wartości już o ok. dwa grosze wyższe od zeszłotygodniowych minimów. W czwartek złoty był najmocniejszy w tym roku, a kurs EUR/PLN dotarł do granicy 4,30 zł.

- Według naszej oceny, potencjał do dalszego umocnienia złotego w krótkim terminie już się wyczerpał, a prawdopodobna neutralna postawa RPP w środę jest już przez rynki zdyskontowana, stąd w najbliższych dniach oczekujemy odbicia kursu EUR/PLN w pobliże 4,34 - prognozują ekonomiści PKO BP.

W tym tygodniu głównym ryzykiem dla złotego może się okazać krajowa polityka monetarna. Nikt nie oczekuje, aby na środowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na zmianę stóp procentowych. Ale już prezes Adam Glapiński może zasugerować obniżkę ceny kredytu po otrzymaniu marcowej projekcji inflacji.

- W tym tygodniu widzimy potencjał do lekkiej korekty EUR/PLN w górę, ale zasadniczo zakładamy, że złoty w kolejnych miesiącach będzie mocniejszy - ocenili w porannym raporcie ekonomiści Santander BP.

Problemem dla złotego może się też okazać mocny dolar, wsparty w piątek wręcz szokująco mocnym raportem z amerykańskiego rynku pracy. W rezultacie notowania pary euro-dolar znalazły się na najniższym poziomie od grudnia, co wywiera presję na waluty z rynków wschodzących. - Echo ubiegłotygodniowych wydarzeń z USA powinno zdominować rynki finansowe w najbliższych dniach. Tym bardziej, iż kalendarium publikacji tego tygodnia jest ubogie - napisali w raporcie ekonomiści Banku Millennium.

Na polskim rynku w poniedziałek rano za dolara trzeba było zapłacić 4,0144 zł, a więc o dwa grosze więcej niż przed weekendem. Dzięki umocnieniu złotego względem euro kurs USD/PLN od początku roku utrzymuje się w pobliżu 4 zł.

Także o 2 grosze drożał frank szwajcarski, o poranku wyceniany na 4,6203 zł. Pod koniec zeszłego tygodnia kurs CHF/PLN dotknął dolnego ograniczenia trendu bocznego, w jakim znajdujcie się od początku 2024 roku. Jest to zakres 4,60-4,70 zł.

