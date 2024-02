Kurs euro poszedł w dół. Frank najtańszy w tym roku

Kurs euro spadł poniżej 4,32 zł po tym, jak minister finansów Andrzej Domański zapowiedział kontynuację wymiany na rynku pieniędzy z funduszy unijnych. Zasugerował też, że aprecjacja złotego nie jest źle widziana przez rząd.

fot. Sahs / / Shutterstock

We wtorek o 9:15 kurs euro wynosił 4,3181 zł, choć jeszcze 24 godziny wcześniej przekraczał 4,33 zł. Jest to dość niespodziewany zwrot po tym, jak w ubiegłym tygodniu złoty osłabił się względem wspólnotowej waluty, a kurs EUR/PLN podniósł się z 4,30 zł do przeszło 4,34 zł.

Wpływ na lepszą postawę naszej waluty mogły mieć wypowiedzi ministra finansów. Andrzej Domański zasugerował, że rządowi nie przeszkadzałby silny złoty, co w poprzednich latach wcale nie było takie oczywiste. - Kiedy sprzedajemy środki np. z funduszy UE, to staramy się, aby odbywało się to bez wpływu na rynek. Dlatego nie będę oceniał czy złoty jest obecnie tani, czy drogi. Natomiast aprecjacja złotego jest przewidywana przez wiele instytucji i środki z UE będą dodatkowa wspierać trend umocnienia złotego – powiedział Domański w wywiadzie dla portalu Business Insider .

Teraz uwaga uczestników rynku powinna przesunąć się na dane makroekonomiczne z Polski. We wtorek poznamy styczniowe wyniki produkcji przemysłowej oraz statystyki z rynku pracy. W środę GUS opublikuje wyniki produkcji budowlano-montażowej oraz lutowy odczyt koniunktury konsumenckiej. Natomiast w czwartek ujawnione zostaną rezultaty sprzedaży detalicznej za styczeń oraz wskaźniki koniunktury gospodarczej za luty, jak również styczniowe statystyki podaży pieniądza.

Na rynek wrócą też inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych, którzy w poniedziałek mieli wolne z okazji Urodzin Waszyngtona. Można więc liczyć na nieco większą zmienność na parze euro-dolar. Od początku roku waluta USA umacnia się względem euro, co akurat nie służy złotemu i innym walutom z rynków wschodzących.

We wtorek o poranku dolar wyceniany był na 4,0113 zł. Sytuacja na parze dolar-złoty od początku stycznia pozostaje niezmienna. Kurs USD/PLN waha się w przedziale 3,94-4,06 zł, pozostając blisko psychologicznego poziomu 4 zł.

Tegoroczne minima w dalszym ciągu pogłębia kurs franka szwajcarskiego. Za helwecką walutę we wtorek rano płacono 4,5390 zł, a więc najmniej od 15 grudnia. To pochodna osłabienia franka w relacji do euro, gdzie kurs EUR/CHF osiągnął najwyższe wartości od połowy grudnia.

KK