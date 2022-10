Dane z Polski bez wpływu na złotego. Kurs euro poniżej 4,80 zł

fot. DesignRage / / Shutterstock

Pierwsza seria wrześniowych danych makroekonomicznych z Polski nie miała większego przełożenia na notowania złotego. Kurs euro znalazł się poniżej poziomu 4,80 zł, pomimo presji ze strony rosnących stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych.

GUS opublikował dziś rano wrześniowe statystyki przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia oraz produkcji przemysłowej i cen producentów. Dane zaprezentowały się lepiej od oczekiwań (tj. płace i produkcja mocno wzrosły, inflacja PPI nieco się obniżyła), co teoretycznie powinno wspierać złotego poprzez nasilenie oczekiwań na kontynuację podwyżek stóp procentowych w NBP.

Jeszcze przed ujawnieniem tych danych złoty zaczął się umacniać. Do godziny 11:00 kurs euro zdążył się obniżyć do 4,7940 zł, trzeci dzień z rzędu utrzymując się poniżej linii 4,80 zł. Nie zmienia to faktu, że polska waluta pozostaje niemal ekstremalnie słaba wobec i tak najsłabszego od 20 lat euro.

Warto jednak odnotować, że delikatne umocnienie złotego odbyło się przy dość niekorzystnym otoczeniu rynkowym. Chodzi przede wszystkim o nowe wieloletnie maksima rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Papiery 2-letnie oferują już ponad 4,60% w skali roku (najwięcej od 2007 roku), a 10-letnie 4,16% (najwięcej od 2008 r.). Z kolei rentowność 10-letnich obligacji rządu Polski osiągnęła dziś nowy rekord na poziomie 8,56%.

W czwartek przed południem za dolara płacono niespełna 4,90 zł, czyli o pół grosza mniej niż dzień wcześniej. W dalszym ciągu są to poziomy nienotowane nigdy wcześniej przed wrześniem ’22. Niemniej jednak kurs USD/PLN oddalił się o ponad 15 groszy od historycznego rekordu sprzed trzech tygodni.

Frank szwajcarski wyceniany był na równe 4,87 zł, a więc o prawie dwa grosze niżej niż w środę wieczorem. To także o przeszło 25 groszy poniżej wrześniowego szczytu wszech czasów.

KK