Kurs euro poniżej 4,70 zł. Złoty odporny na wieści z Chin

Tydzień rozpoczęliśmy od wyraźnego umocnienia złotego. Kurs euro spadł poniżej 4,70 zł, niwelując wzrosty z końcówki ubiegłego tygodnia. Póki co rynek zdaje się nie reagować na niepokojące doniesienia z Chin.

W poniedziałek o 9:34 kurs euro zniżkował o 2 grosze, schodząc do poziomu 4,6904 zł. To odreagowanie piątkowej zwyżki, kiedy to notowania wspólnotowej waluty poszły w górę o blisko 4 grosze.

Za nami cztery bardzo burzliwe tygodnie na rynku złotego. Na skutek rosyjskiej agresji na Ukrainę kurs euro wzrósł z ok. 4,55 zł do rekordowych 5 zł odnotowanych 7 i 8 marca. Później jednak wojenna panika opadła a wraz z nią kurs euro, który jednak wciąż nie powrócił do stanu sprzed wybuchu wojny na Ukrainie. Polska waluta pomimo niedawnego odreagowania pozostaje bardzo słaba.

Wciąż mocny pozostaje dolar amerykański. W rezultacie na polskim rynku za amerykańską walutą w poniedziałek rano trzeba było zapłacić ponad 4,24 zł. Frank szwajcarski kosztował 4,5547 zł i był o ponad dwa grosze tańszy niż przed weekendem. Funt brytyjski wyceniany był na 5,5826 zł, czyli o ponad trzy grosze mniej niż w piątek wieczorem.

Przez ostatnie dni złotemu sprzyjała poprawa nastrojów na światowych rynkach finansowych. Ale to się może zmienić za sprawą doniesień z Chin. Totalitarne władze Państwa Środka wciąż forsują obłąkańczą politykę zero-Covid, zamykając kolejne miasta, w których wykryto obecność wirusa. To będzie prowadziło do zakłócenia dostaw z „fabryki świata” podobnych do tego, co obserwowaliśmy przez ostatnie dwa lata.

Miasto Tangshan nakazało wprowadzenie kontroli ruchu na drogach - od niedzieli - aby ograniczyć rozprzestrzenianie się Covid-19. Podobne działania wprowadziło wiele innych chińskich miast, co zakłóca transport i logistykę m.in. surowców.

