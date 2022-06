Złoty pozostaje słaby. Kurs euro poniżej 4,70 zł

fot. Tomasz Warszewski / / Shutterstock

Po zeszłoczwartkowym laniu złoty pozostaje słaby a kurs euro wysoki. Na bardzo wysokich poziomach utrzymały się także notowania franka szwajcarskiego.

W poniedziałek o 9:43 kurs euro wynosił 4,6808 zł i pozostawał bez większych zmian względem poziomów z piątkowego wieczoru. Podczas długiego weekendu doszło do drastycznej przeceny polskiej waluty. Po podwyżkach stóp procentowych w Rezerwie Federalnej, Banku Anglii i Szwajcarskim Banku Narodowym kurs euro w czwartek poszedł w górę o blisko 7 groszy.

Światowi inwestorzy doszli najwyraźniej do przekonania, że główne banki centralne świata będą podnosić stopy procentowe, nie oglądając się na przecenę aktywów finansowych i pierwsze sygnały świadczące o rozpoczynającej się recesji. Bankierzy centralni muszą stłumić już niemal galopującą inflację, aby nie dopuścić do powszechnej utraty zaufania do emitowanego przez nich pieniądza.

Tradycyjnie na cyklu podwyżek stóp procentowych w USA cierpią waluty rynków wschodzących, takich jak polski złoty. "Jastrzębi" kurs w polityce najważniejszych banków centralnych świata wspiera obawy przed globalną recesją i zniechęca do bardziej ryzykownych aktywów z rynków wschodzących.

W rezultacie wciąż mocny pozostaje dolar amerykański, który na parze z euro notowany jest blisko najniższych poziomów od 20 lat. Na polskim rynku „zielony” w poniedziałek rano kosztował 4,4485 zł.

Frank szwajcarski notowany był po równe 4,6000 zł, czyli o grosz wyżej niż przed weekendem. W czwartek helwecka waluta była wyceniana w porywach po 4,6690 zł. Funt brytyjski wart by 5,4408 zł.

KK