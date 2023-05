Rynki czekają na EBC. Kurs euro poniżej 4,60 zł

Posiedzenie EBC jest głównym wydarzeniem czwartku, rynek oczekuje podwyżki o 25 pb., co nie powinno przesunąć kursu złotego i rentowności SPW – wskazują w porannych komentarzach ekonomiści. Ich zdaniem, do końca tygodnia EUR/PLN utrzyma się poniżej 4,60, a rentowności SPW pozostaną w pobliżu 5,8 proc.

"Wczorajsza decyzja amerykańskiej Rezerwy Federalnej o podwyżce stóp procentowych o 25 pkt. baz. nie stanowiła zaskoczenia. Uwaga przenosi się zatem na wynik dzisiejszego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. W ostatnich dniach oczekiwania co do możliwego ruchu EBC uległy ograniczeniu (z 50 pkt. baz. do 25 pkt. baz.). Naszym zdaniem kluczowa będzie retoryka określająca perspektywy co do kolejnych podwyżek kosztu pieniądza w strefie euro. Złoty zachowuje spokój, poruszając się wokół poziomu 4,5850. Doniesienia dotyczące obaw o kondycję kolejnych amerykańskich banków (PacWest Bancorp) póki co nie przekładają się na wzrost awersji do ryzyka" - napisał w komentarzu dziennym Mateusz Sutowicz z Banku Millennium.

EBC ogłosi decyzję dotyczącą stóp procentowych o godzinie 14.15.

W opinii ekonomistów PKO BP, przy oczekiwanej przez rynek podwyżce stóp przez EBC o 25 pb. kurs EUR/PLN pozostanie nieznacznie poniżej 4,60.

"Przy pustym lokalnym kalendarzu makroekonomicznym kluczowym wydarzeniem tygodnia pozostaje czwartkowa decyzja EBC, która pośrednio będzie również oddziaływać na złotego. Podwyżka europejskich stóp o 25 pb. przy zapowiedzi dalszego zacieśniania pieniężnego ze względu na uporczywość inflacji bazowej w strefie euro będzie sprzyjać utrzymaniu się kursu EUR/PLN nieznacznie poniżej poziomu 4,60 do końca bieżącego tygodnia" - napisali w Dzienniku Rynkowym ekonomiści PKO BP.

Ok. godz. 09.29 kurs EUR/PLN zniżkuje o 0,05 proc. do 4,5883, a USD/PLN idzie w dół o 0,09 proc. do 4,1460.

W tym czasie na rynkach globalnych kurs EUR/USD idzie w górę o 0,05 proc. do 1,1067.

"Na krajowym rynku stopy procentowej widać systematyczną presję na spadek krzywych dochodowości. Rentowności obligacji obniżyły się w okolice 5,80 proc., czyli dokładnie do poziomu, którego oczekujemy na koniec II kwartału. (…) Wiele wskazuje na to, że po środowej decyzji Fed zakończył cykl podwyżek stóp procentowych, ale będzie kontynuować proces redukcji bilansu poprzez brak reinwestycji części zapadających papierów. Ten wniosek można wysnuć z komentarza J. Powella. Taki scenariusz był wyceniany (wraz z obniżkami stóp w II połowie roku o 75 pb.) i powinien wspierać rynki wschodzące" – napisali w Dzienniku Rynkowym ekonomiści PKO BP.

W opinii ekspertów PKO BP krajowy dług powinny również wspierać utrzymujące się oczekiwania na obniżki stóp procentowych w Polsce na przełomie 2023/2024.

"Pozytywny wpływ na polskie papiery powinny mieć też ostatnie wypowiedzi przedstawicieli RPP wskazujące na oczekiwany dalszy mocny spadek inflacji do poziomów jednocyfrowych umożliwiający rozpoczęcie na jesieni dyskusję nt. ewentualnych obniżek stóp procentowych na przełomie 2023/2024. Takie wypowiedzi będą podtrzymywać krzywe dochodowości na obniżonych poziomach uwzględniających spadek stóp NBP o 50-75 pb. jeszcze w tym roku" – dodali.

Ich zdaniem czwartkowa decyzja EBC może nieco ciążyć rynkowi, jednak w najbliższych tygodniach oczekują oni utrzymania rentowności SPW blisko 5,8 proc.

"W czwartek odbędzie się posiedzenie EBC. Ekonomiści, rynek i wypowiedzi przedstawicieli banku centralnego właściwie jednoznacznie wskazują na podwyżkę stóp o 25 pb., w przypadku stopy depozytowej do 3,25 proc. (czasami pojawiają się też głosy za ruchem o 50 pb.). Tym razem decyzja może lekko ciążyć rynkowi, który zakłada w sumie ruchy o łącznie 75 pb. w tym roku. Nie można też wykluczyć przyspieszenia tempa redukcji bilansu EBC (aktualnie 15 mld EUR miesięcznie). Biorąc pod uwagę napływające informacje można oczekiwać, że w najbliższych tygodniach rentowności polskich obligacji pozostaną w trendzie bocznym blisko 5,80 proc." – wskazali w Dzienniku Rynkowym ekonomiści PKO BP.

W czwartek na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji zniżkują o 4,3 pb. do 3,360 proc., a niemieckich idą w górę o 1,7 pb. do 2,2675 proc.

czwartek wtorek wtorek 09.27 13.33 09.30 EUR/PLN 4,5885 4,5797 4,5996 USD/PLN 4,1460 4,1758 4,1818 CHF/PLN 4,6839 4,6526 4,6685 EUR/USD 1,1067 1,0967 1,0999 PS0425 5,811 5,812 5,892 WS0428 5,826 5,834 5,914 DS1033 5,842 5,853 5,945

