Kurs euro poniżej 4,60 zł. Trwa dyskusja o stopach

Spekulacje na temat przyszłych podwyżek stóp procentowych (bądź ich braku) rzutują na notowania złotego. Kurs euro zdołał powrócić poniżej poziomu 4,60 zł po tym, jak po wystąpieniu prezesa Glapińskiego wymazał niedawne spadki.

„Gołębie” skrzydło Rady Polityki Pieniężnej usiłuje wcisnąć nam narrację, że „jedna podwyżka stóp procentowych powinna wystarczyć”, aby zatrzymać przekraczającą 5% inflację. Rynek jest jednak odmiennego zdania i w cenie instrumentów finansowych wycenia kolejne podwyżki w następnych miesiącach. Z kolei „jastrzębie” chciałyby jak najszybciej powrócić do stóp na poziomie 1,50%.

To wszystko przekłada się na wycenę polskiej waluty. Od kilku sesji na rynku złotego mamy do czynienia z podwyższoną zmiennością. Kurs euro potrafi wahnąć się o kilka groszy w ciągu doby i to zarówno w górę jak i w dół. Po zaskakującej decyzji o podniesieniu stóp procentowych przez RPP złoty sporo zyskał, a kurs euro spadł poniżej 4,55 zł. Później jednak na scenę wyszedł prezes NBP Adam Glapiński i wyraźnie zaszkodził polskiej walucie. W efekcie w czwartek i piątek złoty roztrwonił wcześniejsze zyski.

W poniedziałek o 9:38 kurs euro kształtował się na poziomie 4,5932 zł, a więc niespełna grosz niżej niż przed weekendem. Nie zmienia to faktu, że w ujęciu historycznym złoty pozostaje wyjątkowo słaby. Do marca 2020 roku kurs euro przekraczał poziom 4,50 zł tylko podczas najostrzejszych faz kryzysu finansowego zimą 2009 (po upadku Lehman Brothers), na przełomie lat 2011-12 (kryzys strefy euro) oraz w roku 2016 (brexit).

Na niekorzyść złotego i innych walut rynków wschodzących działa też mocny dolar. Kurs EUR/USD utrzymuje się blisko najmocniejszych poziomów od lipca 2020 roku. W efekcie dolar na polskim rynku dziś rano kosztował prawie 3,94 zł.

Za franka szwajcarskiego trzeba było zapłacić ponad 4,28 zł. Od początku października notowania helweckiej waluty utrzymują się blisko najwyższych poziomów od roku. Funt brytyjski wyceniany był na blisko 5,42 zł.

