Kurs euro poniżej 4,54 zł. Główne waluty lekko w dół

Poniedziałek na rynku walutowym przyniósł stabilizację kursów głównych walut. Kurs euro nadal jest wyraźnie wyższy niż przed interwencjami walutowymi NBP.

Po 08:30 kurs euro kształtował się na poziomie 4,533 zł czyli o około pół grosza mniej niż na zamknięciu piątkowego handlu. Waluta strefy euro wciąż pozostaje powyżej pułapu sprzed grudniowych interwencji walutowych NBP.

Nieco w dół poszedł także kurs dolara, który spadł poniżej 3,725 zł. Oznacza to, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni, amerykańska waluta potaniała o ok. 3 grosze.

Z kolei najważniejsza para walutowa na świecie – EUR/USD – na starcie tygodnia kształtuje się powyżej 1,217 dolara. W centrum uwagi pozostaje uchwalenie pakietu pomocowego dla amerykańskiej gospodarki – nie jest pewne, czy propozycja złożona przez prezydenta Joe Bidena zostanie przyjęta bez poprawek.

Poniedziałek przynosi także nieco dobrych informacji dla posiadaczy kredytów we franku szwajcarskim. Kurs franka szwajcarskiego spada do 4,207 zł. To wciąż o wiele więcej niż przed grudniowymi interwencjami NBP (4,13 zł), ale jednocześnie nieco mniej niż na koniec roku.

Z kolei kurs funta brytyjskiego o poranku zawrócił z 5,1125 zł do 5,108 zł. Oznacza to odwrót od szczytów, które wyrównały maksima z końca października, a które to maksima były najwyższym poziomem od maja.

Artykuł zostanie zaktualizowany o 10:30.

Kalendarium ekonomiczne na 25.01

W trakcie każdego tygodnia rynek walutowy reaguje na publikacje rozmaitych danych makroekonomicznych, decyzje banków centralnych czy wypowiedzi polityków. Zapowiedź i spis tych wydarzeń znajdziesz w publikowanym co piątek artykule z cyklu „Tym będą żyły rynki”.

Poniedziałkowe kalendarium jest dosyć skromne – o 10:00 poznamy dane GUS-u o produkcji przemysłowej, równocześnie pojawi się także niemiecki indeks Ifo.

Forex a kursy walut NBP

Powyższe notowania pochodzą z rynku forex. Oprócz tego w przestrzeni publicznej funkcjonują także średnie kursy walut NBP. Średnie kursy najważniejszych walut NBP wylicza w każdy dzień roboczy – Tabela A zawiera notowania 35 walut wymienialnych i aktualizowana jest między godziną 11:45 a 12:15. Z kolei Tabela B zawierająca kursy mniej popularnych walut aktualizowana jest w każdą środę. Kursy walut w NBP różnią się od tych, które obserwować można na platformach foreksowych czy w kantorach. Osoby fizyczne nie mogą kupić lub sprzedać waluty bezpośrednio w NBP.

Więcej wyjaśnień pojęć związanych z rynkiem walutowym znajdziesz w tym artykule.