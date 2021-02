Kurs euro poniżej 4,50 zł. Eurodolar nurkuje

fot. Skoles / Shutterstock

W czwartkowe przedpołudnie kurs euro nadal znajduje się pod presją widma interwencji ze strony NBP. Z kolei dolar drożeje na fali wydarzeń na parze EUR/USD.



Po 10:00 kurs euro wynosił 4,49 zł, kurs dolara wyraźnie rósł i przekraczał 3,745 zł, kurs franka szwajcarskiego zwyżkował do 4,152 zł, zaś kurs funta brytyjskiego stabilizował się na poziomie 5,08 zł.

"Wczorajsze utrzymanie przez Radę Polityki Pieniężnej narracji w sprawie pożądanej słabości polskiej waluty skutkowało wzrostem pary EUR/PLN. Nastrój ostrożności przed interwencjami walutowymi NBP – tym bardziej na dzień przed zaplanowaną na jutro konferencją A.Glapińskiego – będzie w naszej ocenie sprzyjał czwartkowej stabilizacji wyceny złotego" - napisano w komentarzu dziennym banku Millennium.

"Nie wykluczamy, że krótkoterminowo kurs EUR/PLN może zejść nawet poniżej poziomów, przy których NBP zaczął interweniować w grudniu, tj. 4,45. Najprawdopodobniej para EUR/PLN utrzyma się jednak między 4,45, a 4,50 na przełomie tygodnia. Pole do dalszego umocnienia krajowej waluty fundamentalnie nie jest już duże – według naszych szacunków poziom równowagi to około 4,45. W połączeniu z ryzykiem interwencji NBP, nie powinno to zachęcać do zajmowania większych pozycji na umocnienie złotego" - napisali ekonomiści ING Banku Śląskiego.

Na głównej parze walutowej świata, czyli EUR/USD obserwujemy dziś przełamanie 1,20 USD. Po raz ostatni notowania na tym poziomie obserwowaliśmy pod koniec listopada.

Kursy walut NBP a forex

Powyższe notowania pochodzą z rynku forex. Oprócz tego w przestrzeni publicznej funkcjonują także średnie kursy walut NBP. Średnie kursy najważniejszych walut NBP wylicza w każdy dzień roboczy – Tabela A zawiera notowania 35 walut wymienialnych i aktualizowana jest między godziną 11:45 a 12:15. Z kolei Tabela B zawierająca kursy mniej popularnych walut aktualizowana jest w każdą środę. Kursy walut w NBP różnią się od tych, które obserwować można na platformach foreksowych czy w kantorach. Osoby fizyczne nie mogą kupić lub sprzedać waluty bezpośrednio w NBP. Więcej wyjaśnień pojęć związanych z rynkiem walutowym znajdziesz w tym artykule.

/mz, pap