Kurs euro poniżej 4,50 zł. Dolar mocno w dół

Poświąteczny poniedziałek rozpoczął się od umocnienia złotego. Jednakże granice aprecjacji naszej waluty wyznacza cierpliwość Narodowego Banku Polskiego.

W poniedziałek o 9:48 kurs euro wynosił 4,4828 zł i był o ponad grosz niższy niż przed Bożym Narodzeniem. Warto jednak dodać, że jeszcze w połowie grudnia para euro-złoty utrzymywała się w pobliżu 4,44 zł. Wtedy to bezpośrednie interwencja walutowa NBP osłabiająca złotego doprowadziła do powrotu kursu euro w pobliże 4,50 zł.

Równocześnie euro umacniało się względem dolara amerykańskiego – kurs EUR/USD zbliżał się do niedawnych szczytów, kiedy to „Edek” był notowany najwyżej od kwietnia 2018 roku. W rezultacie kurs dolara na polskim rynku zniżkował o prawie trzy grosze, do 3,6649 zł.

Kurs franka szwajcarskiego kształtował się na poziomie 4,1217 zł, a więc o dwa grosze niższym niż przed bożonarodzeniowym weekendem. Funt brytyjski wyceniany był na 4,9685 zł, czyli o ponad dwa grosze poniżej kursu odniesienia.

KK