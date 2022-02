Kurs euro poniżej 4,50 zł. Złoty najmocniejszy od 8 miesięcy

fot. MGiuliana / / Shutterstock

„Jastrzębie” wystąpienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przełożyło się na mocny spadek kursu euro. Po raz pierwszy od lipca ubiegłego roku kurs EUR/PLN znalazł się poniżej poziomu 4,50 zł.

Im wyższy kurs złotego, tym lepiej - powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński w środę na konferencji prasowej. Dodał też, że stopy procentowe będą szły w górę, zapowiadając stawki powyżej 4%. Jeśli chodzi o podniesienie stóp do poziomu 4 proc., to wydaje mu się, że "mamy taką asfaltową drogę" – dodał prezes Glapiński.

Tak „jastrzębia” retoryka chyba zaskoczyła rynek i większość ekonomistów, którzy doskonale pamiętają prezesa Glapińskiego z jego „gołębich” wypowiedzi serwowanych opinii publicznej w latach 2017-21. Przecież jeszcze nieco ponad rok temu NBP robił, co tylko mógł, aby osłabić złotego, a prezes Glapiński nie wykluczał wprowadzenie ujemnych stóp procentowych.

W rezultacie w środę po południu doszło do zdecydowanego umocnienia polskiej waluty. Kurs euro po raz pierwszy od lipca 2021 roku spadł poniżej 4,50 zł. W czwartek o 9:56 euro było notowane po 4,4892 zł. Nad ranem było to nawet 4,4850 zł, co było najniższym kursem od czerwca ubiegłego roku.

- Kluczowe z punktu widzenia analizy technicznej i perspektyw złotego pozostaje utrzymanie się notowań poniżej bariery 4,50 PLN za EUR - napisali w czwartkowym komentarzu ekonomiści Banki Millennium.

Przy stabilnej sytuacji na parze euro-dolar notowania amerykańskiej waluty na polskim rynku obniżył się do 3,9260 zł i był najniższy od września. Cena franka szwajcarskiego spadła poniżej 4,25 zł, a więc do najniższego poziomu od października. Funt brytyjski kosztował 5,3210 zł po tym, jak dzień wcześniej osiągnął najniższe notowania od połowy września.

Wydarzeniem dnia na rynku walutowym powinna być przewidziana na 14:30 publikacja danych o styczniowej inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych. Ekonomiści spodziewają się przyspieszenia inflacji z do 7,3% wobec 7% w grudniu, co było najwyższym poziomem od niemal 40 lat. Jeśli wskaźnik ten wzrośnie jeszcze mocniej, to zapewne nasilą się oczekiwania na szybszą ścieżkę podwyżek stóp procentowych w Rezerwie Federalnej.

KK