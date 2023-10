Frank i dolar blisko październikowych dołków

Wtorkowy poranek nie przyniósł większych zmian na rynku złotego. Kurs euro utrzymał się bez większych zmian w pobliżu poziomu 4,45 zł. Odbicie na Wall Street nieco osłabiło dolara, w efekcie czego kurs USD/PLN zbliżył się do październikowego minimum.

O 9:30 kurs euro kształtował się na poziomie 4,4422 zł, a więc podobnie jak na zakończeniu poniedziałkowych notowań. Dzień wcześniej wspólnotowa waluta potaniała o ok. 2 grosze. Od dwóch tygodniu kurs EUR/PLN pozostaje stabilny, oscylując wokół linii 4,45 zł.

Globalnie mieliśmy do czynienia z lekkim osłabieniem dolara względem euro. Poniedziałkowe odreagowanie na nowojorskich giełdach zwiększyło apetyt na ryzyko, co skutkowało osłabieniem dolara. Europejskiej walucie nie zaszkodziły kiepskie dane z niemieckiej gospodarki oraz głębszy od oczekiwań spadek inflacji u naszych zachodnich sąsiadów.

W rezultacie we wtorek rano za dolara płacono 4,1856 zł. To najniższy od tygodnia kurs dolara. Do październikowych minimów (okolice 4,1650 zł) brakuje już tylko dwóch groszy.

Także frank szwajcarski wyceniany był blisko najniższych poziomów od sierpnia. Za helwecką walutę trzeba było zapłacić 4,6376 złotego. Październikowe minimum kursu CHF/PLN leży na wysokości niespełna 4,62 zł.

