Kurs euro podniósł się z dwuletniego dna. Rynek czeka na dane z Polski

Przed publikacją serii raportów z polskiej gospodarki złoty pozostawał mocny. Kurs euro znajdował się blisko najniższego poziomu od czerwca 2021 roku. Zaś frank szwajcarski był notowany blisko najniższych wartości od roku.

W środę o 9:23 kurs euro kształtował się na poziomie 4,4398 zł i był o pół grosza wyższy niż dzień wcześniej, kiedy to wyrównał dwuletnie minimum. Jednakże od tygodnia próby zejścia poniżej linii 4,43 zł kończą się niepowodzeniem, co może być przejawem utraty potencjału do dalszego umocnienia złotego.

Od Wielkanocy kurs euro spadł już o blisko 25 groszy, zaś od lutego szczytu obniżył się o 35 groszy. Dzięki temu udało się z nawiązką odrobić straty, jakie nasza waluta poniosła na skutek rosyjskiej agresji na Ukrainę i zachodnich sankcji wymierzonych w Rosję. Wciąż jednak nie udało się odrobić covidowych strat, co w ujęciu realnym musiałoby oznaczać spadek kursu euro poniżej 4,40 zł.

W ciągu najbliższych godzin czeka nas seria publikacji majowych statystyk makroekonomicznych. W środę rano Główny Urząd Statystyczny ujawni dane o produkcji przemysłowej, cenach producentów oraz przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw. 24 godziny później poznamy wyniki sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej. Dodatkowo spłyną czerwcowe wskaźniki koniunktury konsumenckiej i gospodarczej.

Tymczasem na globalnym rynku walutowym panował spokój. Kurs EUR/USD utrzymywał się powyżej poziomu 1,09 dolara za euro po tym, jak kilka dni temu osiągnął najwyższy poziom od sześciu tygodni. W rezultacie notowania pary dolar-złoty szorują po „powojennym” dnie i w środę rano wynosiły blisko 4,07 zł.

Frank szwajcarski kosztował 4,5265 zł i wyceniany był podobnie jak dzień wcześniej. We wtorek notowania franka wyznaczyły blisko roczne minimum na wysokości niespełna 4,51 zł. W dalszym ciągu są to jednak poziomy bardzo wysokie jak na historyczne standardy. Choć od jesiennego szczytu kurs CHF/PLN spadł o 60 groszy, to nadal kurs franka znajduje się wyżej niż kiedykolwiek wcześniej przed rokiem 2022.