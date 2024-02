Złoty kończy nie najlepszy dla siebie tydzień. Kurs euro pod presją dolara

Mocny dolar sprawił, że nie był to najlepszy tydzień dla polskiej waluty. Kurs euro dotarł w okolice 4,35 zł i kończy tydzień przy dość spokojnym handlu.

W piątek o 9:36 kurs euro wynosił 4,3380 zł i utrzymywał się na poziomach nieznacznie wyższych od wartości z zakończenia czwartkowych notowań. Za nami trzy kolejne dni, w czasie których złoty osłabiał się względem euro. Przy tym kurs EUR/PLN odbija się z najniższych poziomów w tym roku, jakie udało się osiągnąć w poniedziałek.

- Na rynkach finansowych dominuje względny spokój. Kurs EUR/PLN porusza się wokół poziomu 4,34 i nie oczekujemy, by mogło się to istotnie zmienić podczas dzisiejszej sesji. Eurodolar natomiast dotarł do górnego ograniczenia kanału spadkowego (1,0780) i prawdopodobnie dziś kierować się będzie na niższe poziomy – napisał ekonomista Banku Millennium Mateusz Sutowicz.

Piątkowe kalendarium makroekonomiczne świeci pustkami i dlatego analitycy nie przewidują podwyższonej zmienności w ostatnim dniu tego tygodnia. Niemniej jednak w krótkim i średnim okresie złoty pozostaje na łasce eurodolara, gdzie od początku roku trwa trend spadkowy. Tzn. dolar zyskuje względem euro za sprawą redukcji rynkowych oczekiwań względem poluzowania polityki monetarnej Fedu.

W piątek rano dolara na polskim rynku międzybankowym wyceniano na 4,0303 zł, a więc podobnie jak dzień wcześniej. Zresztą od ponad miesiąca kurs USD/PLN pozostaje w korytarzu 3,95-4,06 zł, odchylając się nie więcej niż o 5-6 groszy względem okrągłego poziomu 4 złotych.

Ustabilizowała się też sytuacja na parze euro-frank. Helwecka waluta jeszcze na początku lutego była niemal rekordowo mocna względem euro. Ale po publikacji danych o wyraźnie niższej od oczekiwań inflacji CPI w Szwajcarii kurs EUR/CHF poszedł ostro w górę, sygnalizując osłabienie franka w relacji do euro. Dzięki temu dziś za franka płacimy 4,5727 zł. We wtorek kurs CHF/PLN osiągnął najniższą wartość (4,5390 zł) od 18 grudnia.

