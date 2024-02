Fitch postraszył, a RPP nie zaskoczy? Kurs euro po korekcie

Po silnych wzrostach z początku tygodnia kurs euro ustabilizował się w pobliżu poziomu 4,34 zł. Wydarzeniem dnia na rynku złotego teoretycznie powinna być decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Ale tylko teoretycznie, bo rynek nie spodziewa się tu żadnych nowości.

fot. Jaap Arriens/NurPhoto via ZUMA Press / / FORUM

W środę o 10:05 kurs euro wynosił 4,3407 zł, a więc podobnie jak dzień wcześniej. Oznacza to stabilizację po kilku dość burzliwych dniach. We wtorek euro podrożało o jeden grosz, a w poniedziałek o dwa grosze. Natomiast ubiegły tydzień przyniósł spadek kursu EUR/PLN o przeszło 6 groszy i zejście do najniższych wartości w 2024 roku.

- Głównym wydarzeniem dnia jest posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. W naszej ocenie decyzja bankierów centralnych, a także towarzyszący jej komunikat, nie wpłyną istotnie na nastroje rynkowe, ponieważ RPP wysyła obecnie jasny sygnał stabilizacji stóp procentowych przynajmniej do marca, kiedy zapozna się z nową projekcją makroekonomiczną. Z tego też powodu oczekujemy utrzymania kursu EUR/PLN w dotychczasowym przedziale konsolidacji 4,31-4,37 - prognozują ekonomiści Banku Millennium.

Reklama

Ankietowani przez PAP Biznes ekonomiści podobnie jak miesiąc wcześniej oczekują, że Rada powróci do obniżek stóp procentowych w drugiej połowie 2024 r. w ruchach po 25 pb. na kwartał, a do końca 2025 r. główna stopa NBP spadnie o kolejne 125 pb. do 4,00 proc. Jednakże krótkoterminowo dla złotego problemem mogą być zawirowania na światowych rynkach finansowych, na których powoli wygasa jesienno-zimowy entuzjazm, a na horyzoncie czai się poważny kryzys bankowy w USA.

- Rynek nie oczekuje zmian w krajowej polityce pieniężnej i nie oczekuje również zmiany dotychczasowego przekazu ze strony Rady, co powinno nieco wspierać złotego, choć podobnie jak to było na przestrzeni ubiegłych sesji, główny wpływ na PLN będą mieć naszym zdaniem rynki bazowe. Tam natomiast kurs EUR/USD pozostaje w strefie ważnych wsparć (1,0710-1,0790) i podejmuje próby wykształcenia co najmniej lokalnego odreagowania - napisali w raporcie ekonomiści PKO BP.

Złoty może też doświadczyć kłopotów za sprawą działalności krajowych polityków. Rynki finansowe powoli zaczynają „dostrzegać” potężny deficyt fiskalny Polski, który zarówno według poprzedniej jak i obecnej władzy ma się utrzymywać także w kolejnych latach. Agencja Fitch ostrzega, że z tego powodu nasz kraj może zostać objęty unijną procedurą nadmiernego deficytu, co zresztą dla żadnego uważnego obserwatora nie powinno być większym zaskoczeniem.

Bez większych zmian pozostały notowania dolara amerykańskiego – i to zarówno na parze z euro jak na crossie z polskim złotym. W środę rano za amerykańską walutę na rynku międzybankowym płacono 4,0347 zł. Stabilny był też kurs franka do złotego. Helwecka waluta była wyceniana na 4,6314 zł, czyli o ponad grosz niżej niż dzień wcześniej.

KK