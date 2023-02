Kurs euro pnie się w górę. Frank powyżej 4,80 zł

Piątkowy poranek przyniósł kontynuację osłabienia polskiej waluty. Kurs euro przekroczył poziom 4,75 zł i znalazł się na ścieżce prowadzącej na jesienne szczyty. Blisko najwyższych poziomów od listopada notowany jest też frank szwajcarski.

fot. Sheviakova Kateryna / / Shutterstock

O 10:13 kurs euro wynosił 4,7578 zł i był o niespełna grosz wyższy niż dzień wcześniej. W ciągu tygodnia kurs EUR/PLN podniósł się o ponad 8 groszy i opuścił trend boczny, w którym pozostawał od początku listopada. Na gruncie analizy technicznej można się teraz spodziewać ruchu w kierunku wrześniowo-październikowych szczytów (okolice 4,88 zł).

- Na krajowym rynku walutowym (…) kurs EUR/PLN nie ustaje w atakach na coraz to wyższe poziomy. Piątek złoty rozpoczyna wokół poziomu 4,75 za EUR i mimo potencjalnie sprzyjającego stabilizacji otoczenia zewnętrznego uważamy, iż dziś ponownie może poruszać się w dość szerokim, jak na brak nowych impulsów, przedziale 4,7386 - 4,7744 - napisali w porannej nocie analitycy banku Millennium.

Złotemu nie pomaga postawa Rady Polityki Pieniężnej, która zrezygnowała z realizacji 2,5-procentowego celu inflacyjnego i de facto zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych. Jest w zasadzie przesądzone, że inflacja CPI w Polsce nie powróci do celu ani w tym, ani w przyszłym roku. Tymczasem zarówno kierownictwo Europejskiego Banku Centralnego jak i Rezerwy Federalnej ma w planach dalsze podwyżki stóp procentowych.

Warto też odnotować, że w piątek złoty słabnie pomimo uspokojenia sytuacji na parze euro-dolar. O ile w poprzednich dniach nasza waluta była pod presja silniejszego dolara, tak dzisiaj ten czynnik nie gra już roli. W rezultacie kurs USD/PLN rósł o 0,6 grosza, osiągając poziom 4,4310 zł.

Frank szwajcarski kosztował 4,8058 zł i był o 0,6 grosza droższy niż dzień wcześniej. Jeśli piątkowe notowania zakończą się na tym poziomie, będzie to najwyższy dzienny kurs zamknięcia od połowy listopada. Nie zmieni to jednak faktu, że od ponad trzech miesięcy kurs franka do złotego porusza się w trendzie bocznym, w przedziale 4,65-4,85 zł.

KK