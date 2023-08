Kurs euro pnie się w górę. Frank i dolar nie wybiły lokalnych szczytów

Czwartkowy poranek przyniósł dalszy wzrost kursu euro. Polska waluta od początku sierpnia delikatnie się osłabia. Za to notowania dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego zawróciły z kilkumiesięcznych maksimów.

W ostatnich dniach na rynku złotego daje się zauważyć pewien schemat. Do południa polska waluta słabnie, a kurs euro potrafi wzrosnąć o grosz lub nawet dwa. Natomiast po górowaniu Słońca złoty odzyskuje siły i kurs EUR/PLN powraca w pobliże stanu wyjściowego.

Tak było m.in. w zeszły piątek, poniedziałek i środę. I póki co podobnie sytuacja wygląda także w czwartek rano. O 10:19 kurs euro wynosił 4,4689 zł, zwyżkując o niespełna jeden grosz. Odnotujmy także fakt, że od początku sierpnia obserwujemy coraz wyższe lokalne dołki na parze euro-złoty. Ale jak dotąd kurs EUR/PLN nie opuścił wakacyjnej konsolidacji, od końcówki czerwca poruszając się w przedziale 4,40-4,50 zł.

- Dziś uwaga inwestorów kieruje się w stronę Jackson Hole, gdzie rozpoczyna się sympozjum bankierów centralnych. Główne wystąpienia, tj. prezesa Fed Powella, a także szefowej EBC Lagarde zaplanowane są jednak na piątek – przypominają analitycy Banku Millennium. Z tego powodu oczekiwana jest raczej letnia sesja na rynkach walutowych.

Warto odnotować fakt, że w środę kurs EUR/USD szybko odrobił straty poniesione po fatalnych odczytach PMI dla strefy euro. W czwartek rano eurodolar stabilizował się na poziomie ok. 1,0856. Na naszym rynku przekładało się to na dolara po 4,1154 zł, a więc o 0,6 grosza droższego niż dzień wcześniej. Dodajmy przy tym, że parze USD/PLN nie udało się wczoraj sforsować lokalnego lipcowego szczytu (strefa 4,14-4,15 zł), co na jakiś czas może zatrzymać umocnienie dolara wobec złotego.

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku kursu franka do złotego. Notowania helweckiej waluty obniżyły się do 4,6821 zł po tym, jak jeszcze w środę przekraczały 4,70 zł i były najwyższe od niemal czterech miesięcy. W tym przypadku uratowała nas wolta na parze euro-frank, gdzie szwajcarska waluta straciła względem euro.

