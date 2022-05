Kurs euro opuścił wiosenną konsolidację. Złoty z szansą na umocnienie

fot. Dmytro Furman / / Shutterstock

Po raz pierwszy od wybuchu wojny na Ukrainie kurs euro spadł poniżej 4,60 zł. Na gruncie analizy technicznej otwiera to szansę do umocnienia polskiej waluty i spadku notowań euro w pobliże tegorocznych minimów.

W środę o 9:46 kurs euro znalazł się na poziomie 4,5937 zł. Wczoraj po raz pierwszy od 24 lutego udało się zakończyć dzień poniżej poziomu 4,60 zł za euro. Oznacza to wyłamanie się kursu EUR/PLN z trwającej od końcówki maja konsolidacji w przedziale 4,60-4,72 zł.

Analiza techniczna podpowiada nam, że jeśli ruch ten okaże się trwały, to można oczekiwać spadku kursu euro o zakres konsolidacji. W tym przypadku oznaczałoby to ruch w dół o 12 groszy, czyli potencjalnie zejście do 4,48 zł w perspektywie najbliższych tygodni lub miesięcy. Zatem byłaby to szansa na powrót do lokalnych minimów z połowy lutego.

Zobacz także Wartość złotego spada? Sprawdź kursy i wymień na inną walutę

- EUR/PLN już poniżej 4,60 i złoty ma otwartą drogę do dalszej aprecjacji – w zasadzie okolice 4,50 są w zasięgu ręki, aczkolwiek nerwowa atmosfera na rynkach sprawia, że impet, z jakim złoty to robi, nie jest znaczący - napisano w raporcie banku Pekao.

- Po tym jak złoty skutecznie złamał barierę 4,6040 na EUR, rozpoczyna walkę o wyznaczenie kolejnych minimów. Pierwszym oporem technicznym jest poziom 4,5710. Wsparciem pozostaną dzisiejsze głosowania w Sejmie między innymi nad likwidacją Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (warunek konieczny do akceptacji KPO przez Brukselę), jednak do aprecjacji polskiej waluty potrzebny będzie także dalszy wzrost eurodolara, o który po serii ostatnich wzrostów może być w środę trudno - oceniają ekonomiści Banku Millennium.

Na krótką metę przeciwko złotemu przemawia jednak pogorszenie nastrojów inwestycyjnych na świecie. Inwestorzy z Wall Street obawiają się „twardego lądowania” amerykańskiej gospodarki i nadal liczą się z możliwością zdecydowanych podwyżek stóp procentowych w Rezerwie Federalnej. Taka narracja w dalszym ciągu wspiera dolara i w środę rano zatrzymała wzrostową korektę na parze euro-dolar. W efekcie dolar na polskim rynku drożał o 1,5 grosza, osiągając cenę 4,2962 zł. Dzień wcześniej obserwowaliśmy najniższe od miesiąca notowania pary dolar-złoty.

Bez większych zmian pozostawały notowania franka szwajcarskiego, o poranku wycenianego na 4,4648 zł. Funt szterling kosztował 5,3892 zł i był o ponad dwa grosze droższy niż dzień wcześniej. We wtorek notowania brytyjskiej waluty osiągnęły najniższy poziom od lutego.

KK