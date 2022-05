Banki centralne w akcji. Złoty stabilny

fot. NATALIA61 / / Shutterstock

Złoty nieco zyskał na „gołębiej podwyżce” w Rezerwie Federalnej i teraz oczekuje na decyzję polskiej Rady Polityki Pieniężnej. Kurs euro pozostaje jednak bardzo wysoki i póki co nie zanosi się na jego rychły spadek.

W środę wieczorem bank centralny Stanów Zjednoczonych dokonał najmocniejszej od 22 lat podwyżki stóp procentowych, podnosząc cenę pieniądza o 50 pb. Ponadto Fed zapowiedział rozpoczęcie „ilościowego zacieśnienia” polityki pieniężnej, a przewodniczący Powell zasugerował kolejne 50-puntkowe podwyżki na następnych posiedzeniach FOMC.

Mimo to amerykańskim władzom monetarnym udało się "sprzedać" najsilniejsze od dekad zaostrzenie polityki monetarnej jako ruch raczej „gołębi” – wszakże przy taki wysokiej inflacji CPI i przegrzanym rynku pracy nawet podwyżki po 100 pb. na posiedzenie nie byłyby przesadne. Rynek uznał więc, że Powell i spółka nie będą zbyt „doktrynalni” w zwalczaniu inflacji i że wzrost stóp procentowych nie zdusi apetytu na ryzykowne aktywa.

Na fali tych spekulacji (czas pokaże, czy zasadnych) doszło do osłabienia dolara, co zwykle sprzyja walutom z rynków wschodzących. Po decyzji Fedu kurs euro spadł o przeszło trzy grosze, do poziomu 4,6335 zł. Ale już od rana złoty znów słabł. Do godziny 10:42 kurs euro zdążył się podnieść o dwa grosze, dochodząc do 4,6651 zł i w ten sposób wymazując wieczorne spadki.

Teraz rynek złotego wyczekuje na popołudniową decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Ekonomiści sądzą, że Rada zdecyduje się na drugą z rzędu podwyżkę stóp procentowych o 100 pb. Taki ruch jeszcze pół roku temu wzbudziłby sensację i mógłby poważnie umocnić złotego. Ale przy dwucyfrowej inflacji CPI (12,3% rdr w kwietniu) nawet stupunktowe podwyżki na nikim nie robią już wrażenia. Rynek kontraktów FRA wycenia, że do końca roku stopa referencyjna NBP wzrośnie do niemal 8% z obecnych 4,50%.

- Uważamy, że dojdzie dziś do podwyżki stóp o 100 pb, a komunikat po posiedzeniu będzie mieć 'otwartą' formę, bez wskazania na poziom docelowy lub dalszą sekwencję ruchów Rady - napisano w raporcie Pekao. Ekonomiści Millennium dodają, że brak niespodzianki po posiedzeniu RPP byłby neutralny dla wyceny złotego.

Pomimo środowego osłabienia dolar amerykański wciąż notowany jest blisko wieloletnich maksimów. Na polskim rynku za „zielonego” w czwartek rano trzeba było zapłacić 4,4047 zł, a więc o trzy grosze więcej niż dzień wcześniej.

Frank szwajcarski wyceniany był na 4,4955zł, czyli o niespełna grosz niżej niż w środę wieczorem. Funt szterling kosztował 5,5186 zł, a więc bez większych zmian.

KK