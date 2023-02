Kurs euro odbił się od 4,80 zł. Frank wrócił do „korytarza”

Kurs euro nie dał rady sforsować poziomu 4,80 zł. Na rynku obserwujemy korektę lutowego osłabienia naszej waluty. Dzięki temu kurs franka do złotego powrócił do jesienno-zimowego trendu bocznego.

W środę o 9:29 kurs euro kształtował się na poziomie 4,7560 zł i był o ponad grosz niższy niż dzień wcześniej. Wczoraj notowania pary euro-złoty dotarły nawet do 4,7927 zł i były najwyższe od końcówki października. Z tego poziomu rozpoczęła się korekta lutowego osłabienia złotego, w ramach którego kurs EUR/PLN w dwa tygodnie poszedł w górę aż o 12 groszy.

Złotemu cały czas zagrażają czynniki zewnętrzne („jastrzębi” Fed, rosyjska ofensywa w Donbasie) jak i zagrożenia krajowe w postaci wciąż bardzo wysokiej inflacji i braku podwyżek stóp procentowych oraz perspektywa opóźnienia płatności z KPO. Dodatkowo w czwartek czeka nas werdykt rzecznika TSUE w sprawie kredytów liborowych (zwanych też „frankowymi”), co potencjalnie może zaszkodzić polskim bankom.

Bez większych zmian pozostaje za to sytuacja na głównej parze walutowej świata. Euro w dalszym ciągu wyceniane jest na o. 1,07 dolara. Na polskim rynku walutowym skutkuje to ceną „zielonego” na poziomie 4,44 zł. Dolar jest więc wyraźnie (o 18 groszy) droższy niż na początku lutego.

Natomiast kurs franka szwajcarskiego obniżył się do 4,8087 zł, zniżkując o ponad grosz względem wtorkowego kursu odniesienia. Oznacza to, że kurs CHF/PLN w dalszym ciągu utrzymuje się w przedziale 4,65-4,85 zł, w którym to „korytarzu” porusza się od listopada.

