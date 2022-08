Kurs euro nieznacznie w dół. Euro droższe od dolara

fot. Dmytro Furman / / Shutterstock

Wtorkowy poranek przyniósł nieznaczne umocnienie złotego. Kurs euro skierował się w stronę 4,70 zł, póki co całkiem nieźle znosząc „powellowe” zawirowania na rynkach finansowych. Ponownie powyżej parytetu 1 do 1 znalazły się notowania pary euro-dolar.

O 10:25 kurs euro wynosił 4,7288 zł i był niewiele niższy niż w poniedziałek wieczorem. Dzień wcześniej doszło do mocnych perturbacji na rynku złotego. Kurs EUR/PLN rozpoczął tydzień od wyraźnego osłabienia, by jednak po południu odrobić większość strat i powrócić do poziomów sprzed piątkowego wystąpienia szefa Rezerwy Federalnej.

Nie zmienia to faktu, że złoty pozostaje bardzo słaby jak na historyczne standardy. Od marca ’22 kurs euro porusza się w przedziale 4,55-5,00 zł. Już w czasach „covidowych” obowiązywał i tak już bardzo niekorzystny przedział 4,40-4,70 zł. Teraz nie możemy nawet powrócić do poziomów obowiązujących po marcu ’20.

Zobacz także Odbierz do 200 zł i korzystaj z korzystnych kursów wymiany walut z kontem w Pekao!

Z kolei na światowym rynku walutowym doszło do odreagowania na parze euro-dolar. Kurs EUR/USD powrócił powyżej poziomu 1,000, co na polskim rynku przekładało się na blisko dwugroszowy spadek notowań amerykańskiej waluty. We wtorek rano za dolara trzeba było zapłacić 4,7166 zł.

- Dalsza stabilizacja kursu EUR/USD w pobliżu parytetu wraz z mocną, sięgającą już ponad 20 proc. korektą cen energii elektrycznej w Niemczech i Francji po ogłoszeniu przez U. von der Leyen planu nadzwyczajnej interwencji ze strony UE na europejskim rynku energii będą sprzyjały w krótkim terminie notowaniom walut regionu CEE-3. Stąd oczekujemy w najbliższych dniach spadku kursów EUR/PLN i USD/PLN w kierunku poziomu 4,70 - napisali w Dzienniku rynkowym ekonomiści PKO BP.

O ponad 2,5 grosza taniał za to frank szwajcarski, wyceniany na 4,8633 zł. To już o 13 groszy mniej niż jeszcze w ubiegłą środę, gdy kurs CHF/PLN wyrównał historyczny rekord tuż poniżej 5 zł. Funt brytyjski kosztował 5,5399 zł.

KK