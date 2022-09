Frank coraz droższy. Kurs euro nie zszedł poniżej 4,70 zł

Wnorowski: Koniec cyklu podwyżek stóp bardzo prawdopodobny

Jeżeli odczyt inflacji we wrześniu będzie niższy niż w sierpniu, to jest wysoce prawdopodobne, że Rada we wrześniu zakończyła cykl podwyżek stóp proc. - powiedział Radiu Białystok członek RPP Henryk Wnorowski. Dodał, że Rada czeka także na dane o PKB za III kw., a prognozowanie obniżek stóp w 2023 r. jest bardzo niepewne.