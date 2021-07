Kurs euro nie przełamał linii 4,50 zł. Nie pomogły dane o inflacji

fot. silvestrinis / / Shutterstock

Nie powiodła się próba przełamania poziomu 4,50 zł. Kurs euro odskoczył w górę, do czego przyczynił się niższy od oczekiwań odczyt inflacji CPI, co zmniejszyło presję na podwyżkę stóp procentowych w Polsce.

Inflacja CPI w czerwcu obniżyła się do 4,4% wobec 4,7% w maju – poinformował w środę GUS. Było to lekkie zaskoczenie, ponieważ ekonomiści spodziewali się spadku tego wskaźnika jedynie do 4,6%. I choć inflacja cenowa w Polsce pozostaje na nieakceptowalnie wysokim poziomie (dla przypomnienia: cel inflacyjny NBP wynosi 2,5%), to taki odczyt wyraźnie zmniejszył presję rynkową na podwyżkę stóp procentowych w Polsce.

Było to dobrze widać na rynku długu, gdzie wczoraj rentowności 2-letnich obligacji skarbowych spadły z przeszło 0,4% do 0,31%. Dochodowość papierów 10-letnich od początku tygodnia obniżyła się z 1,81% do 1,63%. Niższe rentowności obligacji zmniejszyły atrakcyjność inwestycyjną polskiej waluty, co mogło skłonić niektórych inwestorów do zamknięcia długich pozycji na złotym.

Taki ruch dało się zauważyć na parze euro-złoty. W czwartek o 10:11 kurs euro kształtował się na poziomie 4,5201 zł. Bezpośrednio po wczorajszej publikacji danych o CPI notowania wspólnotowej waluty podniosły się w pobliże 4,52 zł.

Z najnowszych prognoz walutowych ekspertów wynika, że do końca roku oczekiwana jest co najwyżej kosmetyczna aprecjacja złotego. Połowa prognostów jest przekonana, że przez następne pół roku kurs euro nie spadnie poniżej 4,43 zł, co oznaczałoby zaledwie powrót do minimów z początku czerwca.

A tymczasem na globalnym rynku walutowym dolar staje się coraz silniejszy, na parze z euro osiągając najmocniejsze notowania od blisko trzech miesięcy. W rezultacie kurs dolara na polskim rynku przekroczył 3,81 zł.

Notowania franka szwajcarskiego utrzymywały się w pobliżu 4,12 zł. Za funta brytyjskiego trzeba było zapłacić ponad 5,26 zł.

KK