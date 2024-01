Kurs euro nie przebił 4,40 zł. Złoty pozostaje osłabiony

Choć kurs euro nie zdołał zadomowić się powyżej poziomu 4,40 zł, to polska waluta pozostaje wyraźnie słabsza, niż była jeszcze tydzień temu.

fot. RomanR / / Shutterstock

W piątek o 9:37 kurs euro kształtował się na poziomie 4,3855 zł, a więc o trzy czwarte grosza wyższym od wartości z czwartkowego wieczoru. W środę i w czwartek notowania euro chwilowo przekraczały nawet poziom 4,40 zł, osiągając najwyższe wartości od listopada.

A jeszcze tydzień temu euro kosztowało ok. 4,35 zł. Zatem w mijającym tygodniu kurs EUR/PLN podniósł się o ok. trzy grosze. Co gorsza, w poniedziałek kurs euro opuścił górą trwającą od listopada konsolidację w zakresie 4,28-4,36 zł. Na gruncie analizy technicznej to rozstrzygnięcie pozwala oczekiwać wzrostu notowań euro do 4,44-4,45 zł. Połowa tego ruchu została już zrealizowana.

Ulgą dla polskiej waluty jest stabilizacja notowań pary euro-dolar. Kurs EUR/USD po zdecydowanych spadkach z pierwszej połowy stycznia trzeci dzień z rzędu stabilizuje się w strefie poniżej 1,09 dolara za euro. W takim układzie za dolara na polskim rynku trzeba było zapłacić 4,0370 zł. Czyli o grosz więcej niż w czwartek i już o 15 groszy więcej niż trzy tygodnie temu.

Dobrą wiadomością jest za to fakt, że frank szwajcarski nadal słabnie zarówno w relacji do dolara jak i względem euro po tym, jak pod koniec grudnia był najmocniejszy w historii. W piątek rano helwecka waluta na polskim rynku była wyceniana na 4,6402 zł – o niespełna grosza wyżej niż dzień wcześniej. W dalszym ciągu to mniej niż przeszło 4,70 zł osiągnięte na początku stycznia.

Funt brytyjski kosztował 5,1140 zł po tym, jak w czwartek i środę notowania szterlinga przekraczały nawet 5,13 zł. Były to najwyższe notowania kursu GBP/PLN od ponad dwóch miesięcy.

KK