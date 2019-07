Kurs euro najniższy od ponad roku. Dolar w górę

Po raz pierwszy od ponad roku kurs euro zszedł poniżej 4,25 zł. Warto odnotować fakt, że złoty umocnił się pomimo osłabienia euro w stosunku do dolara.

W poniedziałek przed południem kurs euro spadł poniżej 4,24 zł i w ten sposób osiągnął najniższy poziom od maja 2018 roku. Jeśli kurs EUR/PLN utrzyma się poniżej 4,25 zł, będzie to oznaczało wybicie dołem z trwającej blisko rok konsolidacji w przedziale 4,25-4,35 zł. Takie rozwiązanie na gruncie analizy technicznej otwierałoby drogę do dalszego umocnienia złotego, potencjalnie do 4,15 zł.

- Wzrost apetytu na ryzyko po weekendowych wydarzeniach powinien sprzyjać dalszemu lekkiemu umocnieniu złotego. Skalę spadku EUR/PLN będzie jednak hamowało osłabienie euro do dolara. W efekcie, nie spodziewamy się na razie przebicia poziomu 4,24 - napisali w „Codzienniku” specjaliści z banku Santander.

Podczas weekendowego szczytu G20 prezydent USA Donald Trump ogłosił wznowienie rozmów handlowych z Chinami oraz zadeklarował, że nie wprowadzi nowych ceł na towary z Państwa Środka. Takie deklaracje ucieszyły inwestorów , zwiększając ich apetyt na ryzykowne aktywa, do jakich zaliczana jest także polska waluta.

Interesujące jest, że złoty potrafił się umocnić względem euro pomimo niesprzyjających zmianach kursu EUR/USD. Dolar umacniał się dziś rano względem euro, co zwykle szkodziło złotemu. Reakcje na zmiany pary euro-dolar widać było na kursie USD/PLN. W poniedziałek przed południem amerykańska waluta kosztowała 3,74 zł i była o blisko dwa grosze droższa niż przed weekendem.

Frank szwajcarski był wyceniany na ponad 3,80 zł, a więc nieco niżej niż w piątek. Kurs funta roztrwonił początkowe wzrosty i przed południem rósł już tylko o jeden grosz, do 4,73 zł.

KK/PAP