Kontruderzenie złotego zostało zatrzymane. Kurs euro najniżej od września

fot. Deacons docs / / Shutterstock

Piątkowy poranek przyniósł zatrzymanie obserwowanego od dwóch tygodni taktycznego umocnienia złotego. Kurs euro znalazł się na najniższym poziomie od końcówki września, lecz w dalszym ciągu sygnalizuje daleko posuniętą słabość polskiej waluty.

W piątek o poranku za euro płacono nawet 4,7567 zł i były to najniższe notowania wspólnotowej waluty od 27 września, czyli od niemal czterech tygodni. Jednak do 10:39 kurs euro podniósł się do 4,7813 zł.

Nie zmienia to faktu, że w ujęciu historycznym złoty pozostaje niezmiernie słaby. Przed marcem ’22 poziom 4,80 zł za euro był przekraczany jedynie wiosną 2004 oraz zimą 2009. Nawet w marcu ’20 kurs euro zatrzymał się na poziomie „zaledwie” 4,60 zł.

Niemniej jednak warto odnotować, że względna siła złotego obserwowana w ostatnich dniach ostro kontrastuje z zapaścią cen polskich obligacji skarbowych. Jeszcze wczoraj 10-letnie obligacje Skarbu Państwa płaciły 8,5%. Dziś rano jest to już prawie 9%, co jest nowym rekordem we współczesnej historii.

Wciąż stabilna była sytuacja na parze euro-dolar, notowanej w pobliżu 20-letnich minimów z końcówki września. Na polskim rynku przekładało się to na dolara po 4,8952zł, czyli o blisko 2,5 grosz droższego niż w czwartek wieczorem.

Frank szwajcarski wyceniany był na 4,8526 zł, czyli blisko najniższych poziomów od połowy września. Trzy tygodnie temu kurs CHF/PLN osiągnął historyczne maksimum na poziomie 5,1228 zł.

KK