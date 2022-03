Kurs euro najniżej od 25 lutego. Złoty odrabia wojenne straty

fot. Marek Skorupski / / FORUM

Po trzech tygodniach wojny na Ukrainie złoty zdołał odrobić większość poniesionych w tym okresie strat. Polska waluta wciąż pozostaje bardzo słaba, choć kurs euro spadł wyraźnie poniżej 4,70 zł.

W czwartek o 9:38 kurs euro wynosił 4,6663 zł i był o ponad grosz wyższy niż w środę wieczorem. Wcześniej kurs EUR/PLN zszedł nawet do poziomu 4,65 zł i tym samym powrócił do wartości po raz ostatni obserwowanych w piątek, 25 lutego, czyli w drugim dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Oznacza to, że przez ostatnie 10 dni kurs euro spadł już o ponad 33 grosze, po tym jak 7 marca po raz pierwszy w historii sięgnął 5 złotych. To pochodna odreagowania, jakie od kilku dni obserwujemy na światowych rynkach finansowych, które powoli zaczynają dyskontować zakończenie ukraińskiego konfliktu. Wczoraj „Financial Times” napisał o 15-punktowym planie układu pokojowego miedzy Rosją a Ukrainą.

Spadek awersji do ryzyka widać także po zachowaniu dolara amerykańskiego i przede wszystkim franka szwajcarskiego. Obie waluty postrzegane na rynku jako „bezpieczne przystanie” drugi tydzień z rzędu tracą wobec euro. W rezultacie dolar amerykański na polskim kosztował dziś rano 4,2155 zł, czyli o prawie dwa grosze mniej niż dzień wcześniej. Od zeszłotygodniowego szczytu kurs USD/PLN obniżył się o blisko 40 groszy.

O ponad grosz zniżkowały też notowania franka szwajcarskiego, za którego płacono 4,4845 zł. Co prawda to o ok. 50 groszy poniżej marcowego rekordu, ale wciąż o ponad 20 groszy więcej niż jeszcze miesiąc temu. Funt brytyjski kosztował ponad 5,56 zł, a więc o 1,5 groszy więcej niż dzień wcześniej.

