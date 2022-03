Kurs euro na nowym szczycie, frank z nowym rekordem. NBP znów interweniuje?

fot. Sergei Karpukhin / / TASS

Kolejny już dzień rozpoczęliśmy od zdecydowanego osłabienia polskiej waluty. Kurs euro zadomowił się powyżej 4,80 zł. Notowania franka szwajcarskiego ustanowiły nowy rekord. Dolar był najdroższy od 21 lat. Rano na rynku prawdopodobnie interweniował NBP.

Przyczyny takiego stanu rzeczy pozostają niezmienne. W wyniku rosyjskiej napaści na Ukrainę Polska stała się krajem przyfrontowym, z rosnącą premią za ryzyko trzymania polskich aktywów. Złoty słabnie na fali awersji do całego regionu – dziś rano niemal rekordowo słaby był także węgierski forint. Zachodni kapitał obawia się, że Europa Środkowa mocno ucierpi na ewentualnym embargu nałożonym na dostawy surowców z Rosji.

Z drugiej strony na rynku widać rękę Narodowego Banku Polskiego, który przeprowadza ograniczone interwencje walutowe powstrzymujące deprecjację złotego. Mamy oficjalne potwierdzenie, że zakupy złotego za waluty obce były dokonane we wtorek i w środę. Tamte interwencje odbyły się w godzinach popołudniowych Być może kolejną interwencje NBP obserwujemy w piątek rano.

Jeszcze o 9:23 kurs euro wyznaczył nowe 13-letnie maksimum na poziomie 4,8648 zł. Ale w kolejnych minutach kurs EUR/PLN zaczął bardzo szybko spadać, do godziny 9:48 schodząc w pobliże 4,80 zł. To wciąż oznacza, że nasza waluta jest niezmiernie słaba. Jeśli jednak była to interwencja walutowa, byłby to jasny sygnał dla rynku, że NBP nie życzy sobie euro droższego niż 4,80 zł.

Samo euro traci dziś zarówno względem dolar amerykańskiego, jak i franka szwajcarskiego. To znak, że kapitał ucieka do tzw. bezpiecznych przystani. W rezultacie notowania dolara na polskim rynku osiągnęły dziś najwyższy poziom od lipca 2001 roku – o poranku było to nawet 4,4189 zł. Później kurs USD/PLN obniżył się do 4,3637 zł, a więc wciąż utrzymywał się powyżej „covidowego” szczytu z marca ’20.

Fatalnie wygląda sytuacja złotego na parze z frankiem szwajcarskim. W piątek rano kurs CHF/PLN osiągnął rekordowo wysoki poziom 4,8046 zł. Następnie – prawdopodobnie na skutek interwencji NBP – kurs franka obniżył się do 4,7485 zł.

Podobny rollercoaster obserwowaliśmy na parze z funtem brytyjskim, który najpierw podrożał od niemal 5,88 zł, by później osiągnąć cenę 5,8028 zł. Czyli wciąż o 0,8 grosza wyższą niż dzień wcześniej.

KK