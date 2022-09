Czarne chmury zbierają się nad złotym

Ekonomiści Santandera obniżyli prognozę wzrostu PKB Polski w '23 do 0,5 proc.

Ekonomiści Banku Santander obniżyli prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. do 3,5 proc. z 4,7 proc., a na 2023 r. do 0,5 proc., z ryzykiem w dół - podano we wtorkowym raporcie banku. Ich zdaniem, w I kw. przyszłego roku inflacja może wzrosnąć do 19 proc., by potem obniżyć się do 8 proc. pod koniec roku.