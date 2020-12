Kurs euro mocno w górę. NBP i koronawirus osłabiły złotego

fot. Stefan Dinse / Shutterstock

To, co w piątek nie bardzo wyszło Narodowemu Bankowi Polskiemu, w poniedziałek udało się koronawirusowi. Strach przed jeszcze bardziej autorytarnym lockdownem doprowadził do silnych spadków na rynkach akcji i dotkliwej przeceny złotego.

Sytuacja na rynku złotego uległa diametralnej zmianie po piątkowej interwencji walutowej Narodowego Banku Polskiego. Po raz pierwszy od 10 lat polski bank centralny wkroczył na rynek, aby osłabić złotego. Na skutek zaskakującego posunięcia NBP kurs euro podskoczył z ok. 4,44 zł do przeszło 4,51 zł. Ale do końca dnia złoty odrobił większość strat, co sugerowałoby, iż rynek nie wierzy w długotrwałą skuteczność interwencji NBP.

Ale w poniedziałek w polską walutę uderzyły doniesienia o wykryciu nowej odmiany koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Choć nie ma wiarygodnych informacji o tym, jakoby nowa wersja Covid-19 była groźniejsza od poprzedniej, to inwestorzy obawiają się, że władze wykorzystają sytuację to jeszcze głębszego zdławienia swobody przemieszczania się i aktywności gospodarczej.

Powoli materializuje się więc ryzyko „prewencyjnego lockdownu”, którego przecież miało nie być z powodu rozpoczęcia masowej akcji szczepień przeciwko chińskiemu koronawirusowi. To skłania inwestorów do wyprzedawania aktywów postrzeganych jako ryzykowne i ucieczkę kapitału w stronę tzw. bezpiecznych przystani.

W rezultacie kurs euro ostro ruszył w górę, do godziny 11:07 rosnąc o przeszło 5 groszy i osiągając poziom 4,5149 zł. To najwyższe notowania pary euro-złoty od 9 listopada.

Jeszcze mocniej – bo o przeszło 8 groszy – podrożał dolar amerykański, za którego w poniedziałek przed południem trzeba było zapłacić 3,7212 zł. Słabł za to funt brytyjski. Szterling był wyceniany na 4,90 zł, a więc o ponad 1,5 grosza niżej niż przed weekendem. Notowania franka szwajcarskiego zwyżkowały o 6 groszy, do 4,18 zł.

KK