Kurs euro mocno w górę. Czy dziś RPP zetnie stopy?

OPINIA Citi: MF podwoi średnią sprzedaż SPW na aukcjach w '24. Emisje FX mogą przekroczyć plan Żeby zaspokoić rekordowe potrzeby pożyczkowe w 2024 r. Ministerstwo Finansów będzie musiało podwoić średnią sprzedaż obligacji na aukcję do ok. 14,5 mld zł vs. ok. 7 mld w 2023 r. - oceniają ekonomiści Citi Handlowego. Ich zdaniem sprzedaż obligacji w walutach obcych może przekroczyć plan, ze względu na niepewny los pożyczek z KPO.