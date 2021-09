Kurs euro lekko w górę. KE zaszkodziła złotemu

KE: przygotowania do uruchomienia mechanizmu warunkowości w budżecie UE są w toku

Komisja Europejska poinformowała we wtorek, że przygotowania do uruchomienia mechanizmu warunkowości w budżecie UE są w toku, ale do tej pory nie wszczęto postępowania wobec żadnego kraju. Szybkiego uruchomienia mechanizmu w przyjętej w lipcu rezolucji domagał się Parlament Europejski.